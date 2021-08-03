«بسبب علبة سجائر».. تفاصيل مقتل جزار على يد شقيقه بمنشأة القناطر

سكين ملطخ بالدماء وإلى جانبه جثة لرجل يعمل جزارا، مصابا بعدد من الطعنات، بينما توقفت أنفاسه ونبضاته إذ لقى مصرعه على الفور متأثراً بالطعنات التي تم تسديدها إلى أماكن مختلفة من جسده إثر مشاجرة بينه وبين شقيقه بمنطقة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة.

المتهم اعترف بقتل شقيقه بسبب علبة سجائر

وكان المتهم الذي تمكنت قوات الأمن من القبض عليه بعد ساعات قليلة من الإبلاغ عن الجريمة، قد اعترف أمام جهات التحقيق بارتكابه الواقعة وقام بتمثيلها أمام قوات من مباحث مركز شرطة منشأة القناطر، بمديرية أمن الجيزة، وبحضور أعضاء من النيابة العامة، وجاءت الاعترافات التي أدلى بها المتهم أمام نيابة الجيزة أنّه أقدم على قتل شقيقه مستخدماً سكين مطبخ عن طريق تسديد سيل من الطعنات النافذة له والتي أودت بحياته على الفور، وبسؤاله عن السبب الذي دفعه لارتكاب الجريمة قال أنّه قام بإنهاء حياة المجني عليه بعدما أقدم الأخير على إرسال نجل المتهم صاحب الـ6 سنوات إلى أحد المتاجر من أجل شراء علبة سجائر له.

عتاب فمشاجرة ثم قتل

وأضاف المتهم، خلال الاعترافات، أنّه بمجرد أن رأى نجله وهو عائد من المتجر وبيديه علبة السجائر وعلم منه أنّ عمه هو من أرسله فاتجه نحوه وعاتبه، ليتحول الأمر إلى مشاجرة ليجن جنون المتهم وهرول إلى المطبخ واستل سكيناً واتجه صوب الضحية وطعنه حتى تأكد من أنّه فارق الحياة، وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم الذي تبيّن أنّه يعاني من مرض نفسي 15 يوما على ذمة التحقيقات.

بلاغ بالجريمة وانتقال المباحث

وكان مركز شرطة منشأة القناطر، بمديرية أمن الجيزة، قد تلقى بلاغاً يفيد بوقوع جريمة قتل داخل منزل جزار داخل مسكنه في قرية تابعة لدائرة المركز، وعلى الفور انتقل العقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث قطاع أكتوبر يرافقه المقدم إكرامي البطران رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر إلى مسرح الجريمة، وتم فرض كردون أمني وبالفحص والمعاينة تبيّن ماسبق ذكره على لسان المتهم.