لحظة استقبال الطفلة الفلسطينية «بيان» بمستشفى معهد ناصر.. فيديو

رصدت قناة «إكسترا نيوز» لحظات استقبال الطفلة الفلسطينية بيان محمود، بمستشفى معهد ناصر وبدء تلقيها العلاج اللازم، تنفيذا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي وجه بعلاجها في مصر عقب استجابته لاستغاثة أسرتها، بسبب إصابتها لسنوات بمرض جلدي نادر.

وقالت والدة الطفلة بيان: إنها جاءت من قطاع غزة لمعبر رفح بشكل ميسر، وكان هناك استقبال حافل من قبل المصريين، موجهة الشكر لهم على هذا الاستقبال.

وأضافت والدة الطفلة بيان محمود أن ابنتها مريضة منذ نحو 6 سنوات بمرض جلدي، تم تشخيصه بالعديد من الأمراض في غزة، مرة صدفية ومرة أكزيما ومرة طفح جلدي، ولكن دون جدوى، ولذلك قامت بعمل استغاثة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمصر، وهو الأمر الذي استجاب له الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي وجّه على الفور بعلاجها، معربة عن أملها بتلقي العلاج وشفاء ابنتها بمصر وعلى يد الأطباء المصريين.

وأكدت أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يقف دائماً مع الشعب الفلسطيني، وأهل غزة: «بشكره شكر لا يوصف على سرعة الإستجابة، كنا متوقعين منه كدا لأنه رجل شهم، وأهل للخير وهو رجل بمعنى كلمة رجل».

فيما قال الدكتور محمود سعيد، مدير معهد ناصر، إنه بمجرد صدور توجيهات من وزيرة الصحة بناء على تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي واستجابته الإنسانية لاستغاثة الطفلة الفلسطينية بيان محمود، تم إبلاغ المعهد وتجهيز طاقم طبي لها، وسيتم فحصها وتقييم حالتها، وإجراء كافة الفحوصات اللازمة لها وتحديد وتشخيصها بدقة.