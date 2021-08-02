المخرجة بتول عرفة تكشف عن مفاجأة تجمعها بكارول سماحة: انتظرونا

كشفت المخرجة بتول عرفة، عن مفاجأة جديدة تجمعها بالنجمة اللبنانية، كارول سماحة، والملحن سليم عساف، وهو ما ظهر عبر تغريداتهم على موقع «تويتر» مؤخرا، بداية من قول بتول في البداية: «والله مانك هاين يا سليم يا عساف، مش حقول غير إن شاء الله أنتظرونا».

بتول عرفة لسليم عساف: مش حقول غير إن شاء الله انتظرونا

و الله مانك هاين يا سليم يا عساف

مش حقول غير إن شاء الله انتظرونا #كارول_سماحه #سليم_عساف #بتول_عرفة @CAROLE_SAMAHA @AssafSalim — Batoul Arafa (@batoularafa) August 2, 2021

ليرد سليم عساف، مؤلف وملحن الأغنية، قائلًا في منشور: «إنتي ست العارفين»، وهنا تدخلت كارول سماحة وعلقت بكتابة «بتووووول ليه قتلتي المفاجأة يا يا بتووول».

إنتي ست العارفين ???? https://t.co/vNcemxxOhH — Salim Assaf (@AssafSalim) August 2, 2021

كانت المخرجة بتول عرفة، قد نجحت في تقديم شكل جديد لعالم الكليبات في مصر، حيث جمعت النجمين الكبيرين هاني شاكر وكارول سماحة بفكرة استثنائية ومختلفة، في أغنيتين صورتهما على طريقة الفيديو كليب، من إنتاج لايف ستايلز ستوديو، الأولى بعنوان «شكرًا» من غناء كارول سماحة، ويظهر فيها هاني شاكر، كظهور خاص، وهو يستقبل كلمات أغاني كارول، ويتفاعل معها، ليظهر في دور الحبيب والزوج الذي تعاتبه كارول، ونرى اللقاء بينها وبين هاني شاكر، في إحدى المناسبات بقالب تمثيلي رومانسي يخطف الأنظار.

وبمجرد انتهاء كليب «شكرا»، يظهر كليب أغنية «بقالي كتير»، من غناء هاني شاكر، تظهر فيه كارول سماحة في دور الحبيبة والزوجة التي تستقبل كلماته الموجهة لها، ويتم فيه استكمال القصة نفسها من خلال ترابط الأحداث، منها مشهد تمثيلي لمشاجرة بين هاني وكارول، في شرح واضح للأحداث وترابطها بين العملين.

يذكر أن سليم عساف، كان شارك مؤخرا في طرح أغنية «البنت القوية» للفنان وائل كفوري، التي حققت نجاحا كبيرا في لبنان وعدد من الدول العربية.