وزير الري يبحث تنفيذ برنامج التعاون مع الحكومة الهولندية

بحث الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، اليوم، مع مجموعة من الاستشاريين الهولنديين، تنفيذ برنامج التعاون المقترح بمنحة من الحكومة الهولندية، والتعرف على احتياجات الوزارة فيما يخص الدراسات التطبيقية وتنفيذ مناطق ريادية لتطبيق هذه المشروعات، بما يخدم محاور الخطة القومية للموارد المائية «2017-2037» ويساعد على تحقيق استراتيجية الأمن المائى.

وقال «عبدالعاطى» فى بيان، إن محاور برنامج التعاون تتضمن العديد من المجالات مثل تأهيل الترع، والرى الحديث، ومراقبة نوعية المياه، والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، وتقييم وتحديث شبكة لمراقبة آبار المياه الجوفية السطحية، ونمذجة تداخل مياه البحر مع المياه العذبة، واستخدام البرامج الحديثة لنمذجة إدارة وتوزيع المياه، بالإضافة لحزمة من الدورات التدريبية لبناء قدرات المتخصصين والباحثين فى مجال إدارة المياه.

واستعرض الاستشاريون الهولنديون، خلال الاجتماع، النجاح الكبير الذى حققه الجانب الهولندى فى التعامل مع موجة الفيضانات العارمة التى ضربت أوروبا الشهر الماضى، بأقل قدر من الخسائر.

ويرجع التعاون بين مصر وهولندا لأكثر من 40 عاماً منذ تأسيس المجلس الاستشارى المصرى الهولندى بين الحكومتين المصرية والهولندية، ويتم تبادل الخبرات بين الحكومتين فى العديد من موضوعات تخطيط وإدارة الموارد المائية.