تقرير: تراجع طفيف لأداء القطاع الخاص المصري في يوليو

سجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لمصر، التابع لمجموعة «IHS Markit»، تراجعاً خلال يوليو 2021، مع تدهور طفيف لأحوال القطاع غير المنتج للنفط.

وأوضح التقرير الصادر صباح اليوم الثلاثاء، أن المؤشر المركب الذي يعدل موسمياً، تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، تراجع من 49.9 نقطة في يونيو 2021 إلى 49.1 نقطة في شهر يوليو الماضي.

وأشارت القراءة الأخيرة للمؤشر، إلى تدهور طفيف في أحوال القطاع غير المنتج للنفط؛ وهو تدهور أقل من الاتجاه العام للسلسلة.

وبعد الإشارة إلى تجدد التوسعات في شهر يونيو، انخفض مؤشرا الإنتاج والطلبات الجديدة، إلى ما دون المستوى المحايد 50 نقطة في شهر يوليو الماضي، حيث انخفضت معدلات الإنتاج والطلبات للمرة السابعة في ثمانية أشهر.

ومع ذلك، وبحسب التقرير، كانت معدلات الانخفاض أقل وضوحاً من تلك التي سجلت بين شهري مارس ومايو، وخلال النصف الأول من عام 2020.

وبحسب التقرير، ربطت الشركات المشاركة في الدراسة بين تراجع معدلات الطلب وانخفاض الإنفاق المحلي، حيث ظل العملاء مترددين بسبب تدابير كوفيد-19 المستمرة.

على الجانب الآخر، استفادت الشركات من الزيادة المستمرة والقوية في الطلبات من العملاء الأجانب، حيث استمرت الظروف الاقتصادية العالمية في التحسن.

من ناحية أخرى تراجع مؤشر مديري المشتريات في السعودية خلال شهر يوليو الماضي، بعد 4 أشهر من الارتفاعات المتتالية، وجاء الانخفاض مدفوعا بضعف النمو في الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف مقارنة بشهر يونيو.

وأشارت البيانات الخاصة بالسعودية، إلى توسع جديد في الاقتصاد السعودي غير المنتج للنفط مع بداية الربع الثالث من العام، حيث شهد الإنتاج نمواً بوتيرة حادة، مدعوما بزيادة قوية في تدفقات الأعمال الجديدة.

وحافظ إنتاج القطاع غير المنتج للنفط، على وتيرة نمو حادة في شهر يوليوالماضي، على الرغم من التباطؤ الذي يشهده الإنتاج للشهر الثاني على التوالي، حيث أفاد ما يقرب من 27% من الشركات التي شملتها الدراسة بوجود زيادة في النشاط مرتبطة بتعزيز طلب العملاء وتخفيف الإجراءات المتعلقة بوباء كورونا.