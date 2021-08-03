عاجل.. شوقي: لم نحرم طفلا واحدا من التعليم خلال جائحة كورونا

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن جائحة كورونا تسببت في أكبر أزمة تعليمية في العالم على مدار التاريخ، وحرمت مليار ونصف المليار طالب من التعليم، متابعا «لكننا بمصر نفخر أننا لم نحرم طفلا واحدا من التعليم خلال عامين بأزمة كورونا، وبالأمس انتهت امتحانات الثانوية العامة».

وأشار شوقي إلى أن «199 دولة أغلقت المدارس خلال العامين الماضيين، ما تسبب في حرمان 370 مليون طفل من الوجبات المدرسية، وجعلت العالم يعيد النظر في أمر التغذية المدرسية، خصوصا وأنه جزء من الحماية الاجتماعية، فهو يخلق رأس مال بشري صحيح البنيان والعقل ويعزز التنمية الاقتصادية للمستقبل، وتساعد على التعلم الصحيح، والتغذية بالمنتجات المحلية المصممة جيدا تصنع أنظمة غذائية حساسة بيئيا».

وأضاف وزير التعليم، خلال حفل افتتاح المدينة الصناعية الغذائية «سايلو فودز» بمدينة السادات بمحافظة المنوفية وعدد من المشروعات الأخرى بمدن الدلتا، أن التقرير الخاص بمنظمة الغذاء العالمي أوضح أن الشريحة التي تنتمي لها مصر، تكلف الطفل الواحد في العام 41 دولار أمريكي، بالعملة المصرية 644 جنيها، أي نحو 7.7 مليار جنيه سنويا.

وتابع وزير التعليم أن هناك دراسة على أكثر العناصر التي تؤثر على جودة التعليم هي أنظمة التعليم الجديد والوقت والعام الدراسي والتغذية المدرسية، ولها دور كبير جدا في عملية التعلم ونجاحها.