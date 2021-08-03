بيع 6 محلات وصيدلية في مزاد علني بالعبور الجديدة: المتر بـ151 ألف جنيه

صرح المهندس أحمد علي رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، بأنه جرى بيع 6 محال تجارية، وصيدلية، بمنطقة المجد الـ2600 فدان، بالجلسة الأولى للمزاد العلني لدعم الخدمات بالمدينة.

وأوضح رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، أن سعر بيع المتر المربع للمحال التجارية تراوح بين 92 ألف جنيه و151 ألف جنيه، بينما وصل سعر بيع المتر مربع للصيدلية إلى 142250 جنيهًا، مشيرًا إلى أنه جارٍ الإعداد لعقد الجلسة الثانية في 5 سبتمبر المقبل، واستكمال خطة الطرح تباعاً لتشمل أنحاء المدينة كافة.

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه سبق طرح المحال والصيدلية بمنطقة المجد بمساحات تتراوح بين 20 إلى 40 مترًا، التي ستسهم في توفير أنشطة (سوبر ماركت - ألبان - مجمدات - مطعم - أدوات كهربائية - صيدلية)، نظراً للحاجة الملحة واليومية لتلك النشاطات التي سيجري تقديمها بهدف التيسير على السكان، وتوفير هذه الخدمات بالقرب من محال إقامتهم.

جدير بالذكر أنه سبق الإعلان عن طرح بيع 14 محلاً تجاريا وصيدليتين في جلستين للمزاد العلني بمدينة العبور الجديدة، في 2 أغسطس الجاري، و5 سبتمبر المقبل.