في اليوم العالمي للبطيخ.. 7 نصائح لشراء بطيخة حمراء

يحتفل العالم في الثالث من أغسطس سنويا، بـ اليوم العالمي للبطيخ، والذي يحرص الكثيرون على تناوله خاصة في الأيام شديدة الحرارة، حيث يعتبر من الفاكهة الأكثر رواجا في فصل الصيف.

ويتردد العديد من المواطنين، عند شراء فاكهة البطيخ تخوفا من الحالة التي ستكون عليها بعد تقطيعها «إما حمراء اللون أو قرعة» كما هو شائع، وذلك يقدم موقع «الوطن»، عدة نصائح هامة عند شراء البطيخة.

إزاي تشتري بطيخة حمراء

1 - يتم الطرق على البطيخة لسماع صوت خفيف وليس صوتا مكتوما.

2 - التأكد من أن لون البطيخة لامعة.

3 - الضغط باليدين على البطيخة لسماع صوت تشقق خفيف.

4 - أن يكون لون البطيخة أخضر داكنا.

5 - تجنب شراء البطيخة التي تحتوي على شرخ.

6 - شراء البطيخة ذات الوزن الأثقل وليس الوزن الخفيف.

7- حال وجود بقعة على سطح البطيخة يجب أن تكون صفراء اللون وليست خضراء اللون للتأكد من أن البطيخة ناضجة.

ما هي فوائد البطيخ؟

لفاكهة البطيخ فوائد عديدة صحيا، ناتجة عن كمية السوائل التي تحتويه، ومنها:

** ترطيب الجسم خلال درجات الحرارة المرتفعة.

** إنقاص الوزن حيث يزيد البطيخ من الإحساس بالشبع.

** خفض ضغط الدم لاحتوائه على البوتاسيوم.

** يحمي البطيخ من أمراض القلب حيث يقلل من مستويات الكوليسترول في الدم.

** يقي من السرطان حيث يحتوي على نسبة عالية من الليكوبين مضاد الأكسدة.

** يعزز عمل الأمعاء حيث تعمل نسبة الماء الكبيرة في البطيخ على تلين الأمعاء

** يحمي البصر حيث يساهم مركب الليكوبين في الحد من خطر التنكس البقعي.

** بذور البطيخ مفيدة لصحة الجسم حيث تحتوي على عدة فيتامينات منها المغنيسيوم والحديد والزنك والدهون الأحادية غير المشبعة.

أبرز الدول المنتجة للبطيخ

يبلغ حجم الإنتاج العالمي من البطيخ حوالي 26,7 مليون طن، وتتمثل أبرز الدول المنتجة له على النحو الترتيب التالي:

1. الصين

2. تركيا

3. إيران

4. البرازيل

5. كازاخستان

6. مصر

7. الجزائر