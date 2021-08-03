كيف تشترك في منظومة التأمين الصحي الشامل؟.. خطوتان و3 مستندات

يوما بعد يوم يزداد عدد المشتركين في منظومة التأمين الصحي الشامل في معظم محافظات الجمهورية، حيث أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال الساعات الماضية تسجيل 85% من سكان محافظة الأقصر بمنظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك منذ بدء التسجيل بالمنظومة في شهر أكتوبر 2019 وحتى اليوم.

ويهتم العديد من الأشخاص بالاشتراك في هذه المنظومة، لذا تستعرض «الوطن»، الخطوات والأوراق المطلوبة للاشتراك في منظومة التأمين الصحي الشامل، ضمن الخدمات التي تقدمها الجريدة لقرائها على مدار الساعة.

الأوراق المطلوبة للتسجيل في منظومة التأمين الصحي الشامل

في البداية يذهب رب الأسرة إلى المركز أو الوحدة الصحية التابعة لها محل السكن، ويكون حاملا معه المستندات الآتية:

- بطاقة الرقم القومي للأب أو رب الأسرة بشرط أن تكون سارية.

- إحضار بطاقات الرقم القومي للبالغين أو شهادات الميلاد المميكنة.

- للأطفال شهادات ميلاد فقط.

خطوات التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل

- يطلب الزوج أو الأب من الموظف فتح ملف عائلي للأسرة، بعد تسجيل بيانات كافة الأفراد.

- إجراء فحص طبي شامل للأسرة، أو تحديد موعد مناسب فيما بعد.

- الانتفاع بالخدمات الصحية للمنظومة يكون من خلال الملف العائلي المتواجد بالمركز الطبي.

- التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل سيكون متاحا على مراحل، وعند فتح كل مرحلة سيجري إعلان المحافظات التي سيبدأ عمل المنظومة بها.

المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل في 6 محافظات

يذكر أن المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل تضم 6 محافظات وهي «الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء»، والتي انطلقت فيهم المنظومة 16 فبراير من العام الجاري، و«بورسعيد» التي انطلقت بها المنظومة في يوليو 2019، بالإضافة إلى محافظتي «السويس وأسوان»، والمقرر إطلاق المنظومة بهما خلال الفترة المقبلة.