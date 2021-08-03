بدء تصوير فيلم «مربع برمودا» في شبرامنت

أكد السيناريست هشام هلال، أنه بدأ اليوم الثلاثاء تصوير أول مشاهد فيلمه الجديد «مربع برمودا»، بإحدى فيلات منطقة شبرامنت، موضحًا أنه فيلم أكشن كوميدي، يقوم فيه بتقديم مفارقات كوميدية عن ظاهرة المثلث الشهير «بيرمودا» والذي يعرف أنه من أخطر بقاع العالم، قائلا: « اسم الفيلم مجرد اسم ساخر لفكرة الخطر الكوميدي، لأنه يريد إخراج الكوميديا من خلال تلاقي أشخاص مختلفين».

وتدور أحداث الفيلم كما يضيف «هشام» حول ظاهرة نفسية تصيب بطلي العمل مصطفى خاطر وعمرو عبد الجليل، ومعهم هنا شيحة وشيرين رضا وتتوالى الأحداث، مشيرًا إلى أن الفيلم يضم نجومًا جددًا مثل الفنان محمد جمعة، والإعلامية والفنانة نهى رأفت، والوجه الجديد يوسف الفنجري.

وعن تعاونه مع المخرج طارق رفعت، أكد «هشام» أنه كان يعرفه من قبل وعندما رشحه له المنتج عاطف كامل لم يتردد وأخبره أنه مخرج متميز، منوهًا بأن هذا أول أفلام طارق كمخرج بعد أن قدم العديد من المسلسلات الناجحة.

وعن أبطال العمل واختيارهم، قال «هشام» إنه منذ كتابته للعمل كان يجد النجم عمرو عبد الجليل في الدور الذي جرى ترشيحه له، وبالفعل وافق عبد الجليل ورحبت جهة الإنتاج، وجرى أيضًا ترشيح بقية النجوم والتوافق عليهم.

وعن المرحلة التي وصل لها فيلمه «كازبلانكا 2» قال «هشام» إنه انتهى من كتابته بالفعل وعقد جلسات عمل كثيرة هو والمخرج بيتر ميمي، ولكن لم يجرى تحديد موعد البدء فيه حتى الآن، وسيشارك فيه النجوم أمير كرارة وعمرو عبد الجليل ومعهم النجم أحمد فهمي كبطل من الأبطال الأساسيين وليس ضيفًا للشرف كما ظهر في الجزء الأول ومثله النجمة نيللي كريم.

وأوضح «هشام» أنه يواصل حاليًا تصوير مسلسله الجديد «المماليك» والذي ينتمي لنوعية البطولة الجماعية ونوعية أعمال الـ 60 حلقة، ويشارك في بطولته كل من بيومى فؤاد ورانيا يوسف.

مسلسل «المماليك» يشارك فى بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين، منهم رامي وحيد محمد لطفي، فيدرا، رامي غيط، محمد سليمان، نانسي صلاح، حنان سليمان، وعفاف رشاد، وتأليف هشام هلال، وإخراج حازم فودة، ومن المفترض أن يُعرض في الموسم الشتوي.