استشاري قلب: «الدليفري بوظ أجسام الشباب والست عاوزة ابنها مربرب»

قال الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب، إن مصر ضمن الدول الخمس الأوائل في معدلات السمنة، بجانب دول الخليج والولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبية، وهذا ما أظهرته مبادرة 100 مليون صحة، لافتا إلى أن نحو 50% من المصريين وزنهم زيادة وهذه الزيادة تبدأ منذ الطفولة متابعا: «الست المصرية عاوزة ابنها مربرب وخدوده مربربة، وفي مناطق في الصعيد بيشوفوا الكرش عزوة ولازم الراجل كرشه يبقى قدامه وده غلط لأنها بتزيد فرص الإصابة بالسكر من النوع الثاني والضغط وقصور في الشريان التاجي».

وأضاف «شعبان» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير» المذاع على فضائية «صدى البلد» اليوم الثلاثاء، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، «كويس إننا بنفكر نغلي العيش عشان الخبز الكتير بيزود الوزن، والنشويات اللي في المكرونة والسكريات بتزود الوزن، وجت كورونا قفلت وقعدت الناس في البيت، والتكنولوجيا الجديدة كل حاجة بالريموت».

وأوضح استشاري أمراض القلب أن الحركة سمة الحياة لذا يجب أن ندق ناقوس الخطر للأم المصرية لأن الوزن الزائد يزيد فرص الإصابة بالسكتات القلبية، مبينا أن قلة الحركة أيضا تزيد من فرص الإصابة بالتهابات المفاصل والسرطانات بأنواعها المختلفة، مؤكدا أن الدليفري «بوظ» أجسام الشباب في مصر لأن الطعام السريع مضر جدا بالصحة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد علق اليوم الثلاثاء، أثناء افتتاحه أحد المشاريع بمدينة السادات، على السمنة التي أصيب بها عدد من الأطفال في المدارس، موضحا أن عددهم وصل إلى 4 ملايين طالب.