استشاري حديثي ولادة: السمنة تزيد فرص إصابة الطفل بالسكر في المستقبل

قال الدكتور علاء المسلمي، استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة، إنه يوجد مشكلة في مصر حتى في الأجيال الجديدة، لأن السيدات تحصل على المعلومات من حماتها أو والداتها، حيث يصرون على أن يكون الطفل سمين، ولكن العلم أثبت عدم صحته لأن السمنة تؤثر على الصحة بالسلب.

وأضاف «المسلمي» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير» المذاع على فضائية «صدى البلد» اليوم الثلاثاء، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن لبن الأم ينزل بكميات صغيرة في أول ميلاد الطفل، لأن هذه هي الكمية المناسبة للطفل، ولكن الأمهات والحموات تطالب الزوجات بإطعام الأطفال بكثرة وهذا أمر خاطئ.

وأوضح استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة، أن الطفل السمين يصاب بسكر عندما يكبر، وكذلك الضغط وأمراض القلب، ويصبح الطفل غير قادرا على اللعب مع زملائه بسبب حركته الضعيفة والسمنة المتزايدة لديه.

الرئيس يطالب بتقليل معدلات السمنة عند الأطفال بالمدارس

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي طالب اليوم الثلاثاء، أثناء افتتاح مجمعات الصناعات الغذائية في مدينة السادات، بضرورة تقليل معدلات السمنة عند الأطفال في المدارس، حيث أصبح هناك 4 ملايين طفل في المدارس يعاني من السمنة، لذا يجب توفير وجبات مدرسية لهم من أجل محاربة هذه السمنة مع التفكير في رفع أسعار الخبز المدعوم، لأنه لا يصح أن يظل سعر الخبز 5 قروش لأن هذه العملة لم تعد موجودة في الوقت الحالي.