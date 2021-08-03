منها الأورام والحساسية.. أمراض قد تسببها المناعة العالية للجسم

كشف الدكتور أشرف عقبة، رئيس قسم المناعة في جامعة عين شمس، حقيقة تأثير ارتفاع درجة الحرارة على انخفاض الإصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، مؤكدا أن تأثير ارتفاع درجة الحرارة على انخفاض إصابات كورونا في مصر الفترة الأخيرة، غير واضح وغير دقيق وغير مباشر، ولكن تصرفات الأشخاص مع انخفاض أو ارتفاع درجة الحرارة، قد يكون له أثرًا على معدل الإصابة.

وأضاف «عقبة»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن»، مع الإعلامي سيد علي، الذي يُعرض على شاشة «الحدث اليوم»، أن المواطنين يتواجدون في أماكن مغلقة غير جيدة التهوية خلال فصل الشتاء، وقد يكون هذا سبب انتشار الإصابة في الشتاء، أما في فصل الصيف فيتواجد المواطنين في أماكن جيدة التهوية، ولهذا يقل معدل الإصابة.

وأردف رئيس قسم المناعة في جامعة عين شمس، أن مصر تسابق الزمن لرفع معدل التطعيم ضد فيروس كورونا وبذلك ينخفض معدل الإصابة، فمع الاقتراب أكثر من فصل الخريف، سيُلاحظ ازدياد أعداد الإصابة بفيروس كورونا، مشددًا على أهمية التوسع في تلقيح المواطنين لوقف حدة انتشار العدوى، كما أن المناعة تعتبر حائط صد رئيسيًّا في مواجهة الفيروس.

وأوضح أن الجهاز المناعي يضم مجموعة من الخلايا والكيماويات، التي تحمي الجسم من الداخل والخارج، كما أن الحماية الخارجية تكون من الطفيليات والبكيريات والفيروسات التي قد تصيب الجسم، بينما تكون من الداخل عبر الوقاية من الحساسية والأورام، أو حدوث أمراض مناعة ذاتية، يكون سببها قوة المناعة أكثر من اللازم.

وأكد أنه من الأهمية، عمل هذه الخلايا والكيماويات بشكل متناقس مع أعضاء الجسم لتساعد في الحماية، ناصحًا بتقوية الجهاز المناعي عبر التعرض لأشعة الشمس في الفترة ما قبل الساعة الـ11 صباحًا أو بعد العصر، كما حذر من قيام البعض بتناول العقاقير والفيتامينات التي ترمي إلى تقوية المناعة وزيادة كفاءتها في مواجهة الفيروسات والميكروبات التي تتسبب في العديد من الأمراض المختلفة.

وشدد على خطورة السعي لتقوية الجهاز المناعي في إحداث العديد من الأمراض الخطيرة، فمناعة الإنسان يجب أن تكون متوازنة وليست قوية أو منخفضة، فالمناعة العالية تؤدي إلى الإصابة بأمراض المناعة الذاتية والأورام والحساسية، أما المناعة المنخفضة تسهل التعرض للميكروبات والجراثيم، فيجب أن تعمل الخلايا والكيماويات الموجودة في الجهاز المناعي بشكل متوازن على هيئة شبكة تتواصل مع جميع أعضاء الجسم لمساعدته في الحماية.

وتابع: «للحصول على مناعة قوية يجب أن نعيش حياة صحية سليمة من خلال تناول الأطعمة الصحية، والتعرض بانتظام لأشعة الشمس في الفترة من 10.5 وحتى 11 صباحًا، أو بعد العصر، وهي من أنسب الفترات للاستفادة من أشعة الشمس الجيدة».