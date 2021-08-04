مدير أمن سوهاج يتفقد موقع حادث خروج عربة قطار عن القضبان بـ«طما»

تفقد اللواء محمد شرباش، مدير أمن سوهاج، موقع حادث خروج عربة قطار روسي عن القضبان بدائرة مركز طما شمال المحافظة، صباح اليوم، ورافق مدير الأمن في زيارته لموقع الحادث قيادات المديرية والوحدة المحلية لمركز ومدينة طما.

وكانت النيابة العامة قررت التحفظ علي سائق قطار رقم 188 الروسي ومساعده، تمهيدا للتحقيق معهما، كما تم التحفظ علي العربة وفصل باقي عربات القطار الذي استأنف رحلته بعد توقف لمدة 3 ساعات.

يذكر أن «طما»، شهدت خروج العربة رقم 7 من قطار رقم 188 الروسي «القاهرة – أسوان»، عن القضبان، صباح اليوم، قبل دخول القطار محطة سكك حديد طما، بمنطقة سلامون، ما أدى إلى انفصال عربتين من القطار، ولم ينتج عن الواقعة ثمة إصابات.

وانتقلت قيادات هيئة السكة الحديد بسوهاج، والأجهزة الأمنية، إلي مكان الواقعة، وتم الدفع بونش تابع لهيئة السكة الحديد، ورفع العربة ونقلها إلى خط التخزين والتحفظ عليها بمكان الواقعة، كما تم ضم عربتين إلى القطار واستأنف رحلته بعد توقف دام لثلاث ساعات.

وأكد مصدر بهيئة السكة الحديد بسوهاج، أنه تم التحفظ علي سائق القطار ومساعده للتحقيق معهما بمعرفة النيابة العامة، كما تم التحفظ علي العربة بمكان الواقعة بعد أن تم نقلها علي خط التخزين، حيث سيتم فحصها ومعرفة الأسباب التي أدت الي خروجها عن القضبان، وحررت الأجهزة الأمنية في سوهاج محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.