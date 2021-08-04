سقوط صاروخ قرب مستوطنة قريبة من لبنان وجيش الاحتلال يرد

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الأربعاء، بسقوط صاروخ قرب مستوطنة كريات شمونة على الحدود مع لبنان، مما استدعى ردا للجيش الإسرائيلي.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن صفارات الإنذار انطلقت في ثلاث مناطق على الأقل قرب الحدود مع لبنان، ولم ترد حتى الآن تقارير عن أضرار مادية أو إصابات بشرية.

وبعدها بلحظات، رد الجيش الإسرائيلي بقصف مدفعي على مصدر إطلاق الصاروخ داخل الأراضي اللبنانية،ويجري رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير دفاعه، في هذه الأثناء، مشاورات بشأن التطورات قرب الحدود اللبنانية.