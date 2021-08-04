مصطفى كامل لـ«الوطن» من داخل مستشفى العزل: أرجوكم أدعولي

كشف الفنان مصطفى كامل عن إصابته بفيروس كورونا، هو وابنته، مشيرا إلى أنه يخضع الآن للعلاج والعزل في أحد المستشفيات الخاصة بتلقي إصابات الفيروس.

ولفت «كامل» في تصريحات لـ«الوطن» إلى أنه يتواجد فى مستشفى العجوزة منذ أكثر من يوم هو وابنته، موضحا: «محبتش أقول علشان مقلقش الجمهور والناس اللي بيحبونا».

وتابع الفنان مصطفى كامل: «أنا تعبان شوية، مشكلتي إني بعاني من ارتفاع شديد في درجة الحرارة، وتكسير في الجسم، وصوتي تعبان شوية من أعراض كورونا».

وشكر مصطفى كامل جمهوره ومحبيه الذين اهتموا بالسؤال عنه، قائلا: «بشكر كل الجمهور والناس اللي بيحبونا على قلقهم عليا، وعايز أطلب منهم إنهم يدعولي أنا وبنتي إننا نقوم بالسلامة، ونعدي منها على خير».