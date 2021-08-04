في ذكرى انفجار مرفأ بيروت.. ماكرون يدعو لجمع 350 مليون دولار للبنان

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى جمع ما لا يقل عن 350 مليون دولار من المساعدات الطارئة للبنان، اليوم الأربعاء في مؤتمر للمانحين عقد في الذكرى الأولى للانفجار الضخم، الذي دمر جزءًا من بيروت، وفقا لوكالة فرنس برس.

أدى الانفجار الذي وقع في 4 أغسطس 2020 في مرفأ بيروت إلى مقتل 214 شخصًا على الأقل، مما تسبب في صدمة إنسانية ودفع الاقتصاد اللبناني المتعثر بالفعل إلى حافة الانهيار.

وأصبح الوقود والأدوية والغذاء شحيحًا، لكن المشاحنات بين الأحزاب السياسية اللبنانية أعاقت تشكيل حكومة جديدة، مما أخر خطة الإنقاذ الدولية التي تشتد الحاجة إليها.

وقالت فرنسا، إن مؤتمر الدعم الدولي الذي يعقد اليوم الأربعاء، ويستضيفه ماكرون والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يحتاج إلى جمع 350 مليون دولار؛ لتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحًا للشعب اللبناني من حيث الغذاء والصحة والمياه النظيفة والتعليم.

وكتب ماكرون في تغريدة قبيل الاجتماع الافتراضي: «بعد مرور عام على المأساة، يمكن للبنان أن يستمر في الاعتماد على تضامن فرنسا».

وشارك في المؤتمر الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس اللبناني ميشال عون، من بين المشاركين من 40 دولة ومنظمة متعددة الأطراف، بما في ذلك المملكة العربية السعودية وقطر وصندوق النقد الدولي.

وهذا المؤتمر هو الثالث من نوعه الذي تنظمه فرنسا، منذ عدة سنوات لمساعدة لبنان.

في كل مرة، تعهد المانحون بتقديم ملايين الدولارات للإغاثة الطارئة، لكنهم اشترطوا خطة إنقاذ أوسع لتشكيل السياسيين اللبنانيين حكومة تلتزم بمعالجة الفساد المستشري، من بين الإصلاحات.

وقال الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي إنه مستعد لفرض عقوبات على أعضاء النخبة الحاكمة الذين يعرقلون محاولات تحسين الحكم ومساءلة القطاع العام في لبنان.

ومنعت فرنسا بالفعل عدة مسؤولين لبنانيين من دخول أراضيها دون أن تذكرهم، قائلة "إنها خطوة أولى، يعرفها المستهدفون.