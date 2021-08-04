نانسي عجرم في ذكرى انفجار بيروت: «جرح ما راح يتسكر وبيكبر كل يوم»

عبرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، عن مدى الغضب الذي تشعر به في الذكرى الأولى لانفجار مرفأ بيروت، والذي راح ضحيته عدد من الأبرياء، وذلك عبر حسابها بموقع التغريدات القصيرة «تويتر».

نانسي عجرم في ذكرى انفجار مرفأ بيروت: الحزن مخبّى بشوارع أجمل بلد

وكتبت الفنانة نانسي عجرم، عبر حسابها بـ«تويتر»: «من سنة انفتح جرح بعمره ما رح يتسكر وكل يوم بيكبر أكتر، من سنة والحزن مخبّى بشوارع أجمل بلد وأحلى مدينة بالعالم وعم يرفض يفارقن».

وتابعت نانسي عجرم قائلة: «بالمقابل من سنة لهلق شغلة وحدة ما عملتوا ولا حتى غيّرتوا، من سنة لهلق منطق المواربة والإفلات من العقاب عم تنتهجوا».

واستطردت نانسي عجرم بقولها: «بس اللي لازم تعرفوه إنو من سنة ولهلق ولآخر ثانية بحياة كل واحد منا، رح نطالب بالحقيقة و بالحساب، كرامة دمعة كل إم وحسرة كل بي ووجع كل إخت وخي وحبيب، لن ننسى، سنعود».

كما نشرت نانسي عجرم، مقطع فيديو عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «انستجرام» وهى تغني «آه يا عشاق بيروت القدامى.. هل وجدتم بعد بيروت البديلَ».

نادين نسيب نجيب: ننتظر عدالة السماء

من جانبها، أعادت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، نشر صور توضح حجم الدمار الذي أصاب منزلها مع انفجار مرفأ بيروت العام الماضي، وإصابتها بجروح وكدمات خطيرة، حيث كتبت عبر حسابها قائلة: «بذكرى 4 أغسطس / آب ما رح ننسى أبداً الجريمة الإنسانية يلي صارت بحق الشعب اللبناني هيدي مش حرب هيدا كان نهار طبيعي متل كل أيام السنة والناس قاعدة ببيوتها بأمان مرتاحة».

وتابعت: «فجأة بلحظة وبغفلة عين فجّرونا ! ليش؟ كلنا منعرف الجواب، الله اكبر منكم و الله مع كل إنسان تضرر جسدياً ومعنوياً ومادياً الله يرحم الضحايا و يصبّر أهلهم، الحجر بيتعوض بس الإنسان ما بيتعوّض ما في شي رح يعوّضنا غير عدالة السما».