تاج الدين: انخفاض حالات كورونا لا يعني انتهاء الفيروس ويجب الاحتراز «فيديو»

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية إنه من الممكن للمتبرع بالبلازما التبرع لعدة مرات، وفي كل مرة يتبرع بها يحدث تجديد للدم والبلازما، ويستطيع المتبرع أن يطمئن على سلامته من خلال تبرعه بالبلازما لأنه يتم التأكد من سلامته من أي أمراض عامة أو أمراض بالدم، موضحاً أن من يرغب بالتبرع بالبلازما عليه التوجه لمراكز التبرع المعلن عنها، ويتم إعلامه بشروط التبرع، والفترة البينية بين كل مرة يتم خلالها التبرع.

وأشار مستشار رئيس الجمهورية خلال مداخلة هاتفية على شاشة «إكسترا نيوز»، إلى الوضع الوبائي الخاص بفيروس كورونا فى مصر، قائلاً: «إن الفترة الماضية شهدت انخفاضاً كبيراً للغاية فى عدد الحالات، ولكن الحالات لم تختفِ، لذلك يجب الاستمرار في الاحتراز والاحتياط واستمرار التطعيم ضد الفيروس، وهو أمر مهم جداً، خصوصاً أن الرئيس عبدالفتاح السيسي طلب ذلك أمس خلال المؤتمر.

وتابع "تاج الدين": «أن الحالات شديدة الخطورة قلت، لكن لا تزال هناك وفيات رغم ذلك»، مشدداً على ضرورة المساهمة في الحد من انتشار هذا المرض، باتباع كل الإرشادات الصحية والوقائية، موضحاً أن متحور دلتا له أنواع كثيرة، ولكن أخطر نوع وأشد نوع منها هو "دلتا بلس"، الذي بدأ بالهند وأصاب الملايين، وبدأ يتنشر بالعالم كله.

وأوضح مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، أن فيروس كورونا المستجد من الفيروسات التي تتحور مثل كل الفيروسات، حيث تتحور لتواجه القوى المناعية للإنسان، مضيفاً «بعد فترة سيكون هناك أنواع جديدة من التحورات».