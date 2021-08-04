عاجل.. إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم بطريق «مصر الزراعي» بقنا

أصيب 8 أشخاص، اليوم الأربعاء، إثر تصادم سيارة ملاكي مع أخرى ميكروباص، أمام مدخل قرية الحجيرات، على طريق «مصر _ الزراعي»، شمال مدينة قنا.

استقبل مستشفى قنا العام 8 مصابين، إثر وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي مع أخرى ميكروباص أمام مدخل قرية الحجيرات.

وتبين أن الحادث، وقع بين سيارة ملاكي واخرى ميكروباص اصطدما وجها لوجه أمام مدخل قرية الحجيرات، ما أدى إلى وقوع مصابين وتهشم السيارة الملاكي، وتهشم واجهة السيارة الأجرة.

انتقلت لجنة من مرور قنا إلى وقع الحادث للوقوف على أسبابه الحقيقة وكتابة التقرير النهائي وإرساله إلى النيابة العامة، فيما يجري حاليا رفع آثار الحادث لتسير حركة الطريق.

حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.