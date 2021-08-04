«لو عندك متوفي».. كيف تعرف رصيده في البنوك وكم تبلغ تكلفة الخدمة؟

الاستعلام عن أرصدة المتوفي، أمر قد يلجأ إليه الكثير من الأسُر التي يتوفى بعض أفرادها دون أن يخبرهم برصيده في البنوك التي يتعامل معها، وهو ما دفع البنوك لمنح خدمة أحقية الاستفسار عن الرصيد في حالة وفاة صاحب تلك الأموال.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» طريقة استعلام الورثة عن أرصدة المتوفي في البنوك، في إطار سلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تطلقها الجريدة لقرائها على مدار الساعة.

كيفية الاستعلام عن أرصدة المتوفي في البنوك

- البداية لا يحق لأحد الاستعلام عن رصيد المتوفي، إلا إذا كان أحد الورثة أو من وكيل بموجب توكيل يتضمن صراحة الكشف عن حسابات المتوفي لدى البنوك.

- ثانيا يجب أن يتقدم مقدم الطلب إلى الموظف المختص بإدارة خدمة العملاء «الإدارة العامة للخزينة» لطلب الاستعلام عما إذا كان المستعلم عنه عميل لدى أي من البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية، مع ضرورة ملأ مقدم الطلب بيانات النموذج المعد لذلك الغرض «طلب استعلام عن حسابات متوفي» مرفقًا به المستندات الداعمة لذلك وهي:

1- صورة إعلام الوراثة أو صورة من توكيل يتضمن صراحة الكشف عن حسابات المتوفي لدى البنوك «في حالة وكيل لأحد الورثة».

2- صورة بطاقة تحقيق الشخصية الخاصة بالمتوفي وصورة شهادة الوفاة المميكنة.

3- صورة بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر الساري الخاص بمقدم الطلب.

- يستلم موظف إدارة خدمة العملاء طلب الاستعلام، والتأكد من استيفاء صور جميع المستندات المطلوبة بعد الاطلاع على الأصل ومراجعة بيانات الطلب.

- في حالة صحة الطلب واستيفاء المستندات، يقوم مقدم الطلب بعمل إيداع مصاريف تأدية الخدمة وموافاة الموظف المختص بتقديم الخدمة بصورة من إيصال الإيداع.

- يستعلم موظفي الإدارة المختصة على التطبيق المشار إليه وطباعة نتائج البحث والتوقيع عليهم وختمها بخاتم الإدارة وتسليمهم لمقدم الطلب.

- تعمل هذه الخدمة على مسح البنوك الـ38 في مصر حتى الوصول إلى أرقام حساباته وأرصدته المودعة.

- تبلغ تكلفة خدمة مسح أرصدة المتوفي بالبنوك نحو 125 جنيهًا، ويمكن الحصول عليها عبر فروع البنك المركزي.