هل قررت البدء في تأسيس شركتك الخاصة؟.. 8 نصائح من رواد الأعمال

يعد جيل Z «الذي يلى الألفية»، واحدا من أكثر أجيال ريادة الأعمال في الوقت الحالي، وقال أكثر من 50% منهم، شاركوا في دراسة حديثة لشركة EY، إنهم يأملون في امتلاك أعمالهم التجارية الخاصة بهم في السنوات الـ10 المقبلة، ومع ذلك كما يعلم كل رائد أعمال متمرس، فإن بدء شركتك الخاصة يأتي بمخاطرة كبيرة، خاصة بالنسبة لأولئك الذين يستثمرون مدخراتهم الخاصة أو يعتمدون على الديون، أو يرفعون رأس المال عن طريق بيع الأسهم.

الأمر ليس سهلا، إن ريادة الأعمال صعبة كونها تعتمد على رأس المال الخاص بك، يجب أن تكون مستعدًا لبذل الوقت والطاقة والعمل لمطاردة افتراضاتك، لكن لا تستسلم بسرعة كبيرة، عندما تصبح الأمور صعبة.

وتضمنت الدراسة، الحديث مع 3 رواد أعمال من ذوي الخبرة، خافيير سعادة، مسؤول سابق في إدارة الأعمال الصغيرة، وبياتريس أسيفيدو، الرئيس التنفيذي، المؤسس المشارك لـSuma Wealth، وهي منصة رقمية لبناء الثروة لمجتمع لاتينكس، وجيني بون، مؤسسة مساحة العمل المشتركة CO + HOOTS، ومنصة موارد رواد الأعمال HUUB، وفقاً لـCNBC، ووجهوا النصائح لرواد الأعمال الشباب الذي يرغبون في إقامة أعمالهم الخاصة، ويسعون ليكونوا مديرين لأنفسهم:

1. استغلال الوقت

عليك باستغلال الوقت، واقض وقتك الإضافي بحكمة، استثمر في نفسك وأشغل وظيفة إضافية واستكشف الفرص وقل «نعم» للأشياء الصعبة حتى تتمكن من رؤية العالم بشكل مختلف، وتطبيق ما تعلمته.

2. الاحتفاظ بمفكرة

في أي وقت ترى مشكلة تزعجك، اكتبها برفقة سبب إنزعاجك، وما الذي ستفعله لحل المشكلة.

3. شبكة العلاقات

عليك أن تحرص على التحدث إلى الأشخاص الذين سبقوك في تأسيس أعمالهم الخاصة، والاستماع إليهم ولنصائحهم.

4. كن ذكيا

احرص على التعلم والبحث أكثر فيما يتعلق بمشروعك الخاص، يجب أن تكون مستعدًا بشكل جيد، خاصة إذا لم تكن لديك أي وسائل دعم.

5. خطة عمل

يجب أن تضع خطة عمل خاصة بك، وتحديد أهدافك بشكل واضح وتدوين ذلك.

6. تحدث عن فكرتك

لا تخف من الحكم فالتعليقات ضرورية ومهمة، ستتغير فكرتك عدة مرات قبل أن تتمسك، تحدث عن ذلك واحصل على تعليقات من العملاء المحتملين قبل أن تستثمر كثيرًا في فكرتك الأصلية.

7. كن فخورا بما أنت عليه

اعتمد بشدة على اختلافاتك؛ لأن هذا هو ما سيجعلك مختلفا عن أي شخص آخر، عليك معرفة قدرتك على التحمل وما هي قوتك العظمى.

8. كن مرنًا

سيكون كل يوم في ريادة الأعمال طريقًا مختلفًا تمامًا عما توقعته، فلا بد أن تقبل على التغيير، وكن مستعدا للسقوط في أي وقت، لكن تأكد من العودة بسرعة.