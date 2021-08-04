كارثة انفجار مرفأ بيروت فى أرقام

يحيي لبنان، اليوم الأربعاء، ذكرى مرور عام على انفجار مرفأ بيروت المروع الذى تسبب فى مقتل أكثر من 200 شخص، وألحق دمارا هائلا بالعاصمة اللبنانية، في أكبر الكوارث التي مر بها البلد عبر تاريخه.

واستقالت الحكومة اللبنانية برئاسة حسان دياب، بعد ستة أيام من الانفجار، لتدير البلاد حكومة تصريف أعمال في غياب اتفاق بين القوى السياسية على تشكيل حكومة جديدة، انتهت بتكليف نجيب ميقاتي، بتشكيل الحكومة الجديدة.

وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال، حسان دياب، إن انفجار مرفأ بيروت «كشف عورات البلد»، موضحا في بيان بمناسبة ذكرى الانفجار الذي هز العاصمة اللبنانية: «سنة مرت على ذلك الزلزال الذي ضرب بيروت وكل لبنان، في 4 أغسطس انفجر أحد عنابر الفساد المتراكم، وكانت نتائجه مدمرة على جميع المستويات، خسرنا شهداء وأصيب الآلاف ودُمرت منازل ومؤسسات، ترك جروحا عميقة في النفوس والوجدان وفي واقع البلد».

أقوى الانفجارات غير النووية.. تسبب فى ضرر:

87519 وحدة متضرة

20 مؤسسة حكومية

14848 مؤسسة تجارية

5251 شركة تجارية

991 مطعم وحانة

92 منشأة تعليمة

14 مستشفى

25 فندق

91 منشأة دينية

62087 وحدة سكنية

9 آلاف وحدة غير قابلة للسكن

130 بناء أثري

5 آلاف سيارة متضررة

70 ألف شخص خسروا وظائفهم

300 ألف شخص بدون سكن

البنك الدولي الخسائر: 6.7 – 8.1 مليار دولار

الإسكان والنقل والتراث الثفافي الأكثر تضررا

لبنان احتاج لـ760 مليون دولار مساعدات عاجلة في 2020

الدعم المقدم

1.46 مليار دولار مساعدات عاجلة في 2021

9 أغسطس مؤتمر باريس تعهدت فيه 36 دولة بتقديم 300 مليون دولار مساعدات عاجلة عبر مؤسسات المجتمع المدني

الجيش اللبناني قدم 150 مليار ليرة حولت عبر الهيئة العليا للإغاثة

التأمين الخاص قيمته 1.2 مليار دولار والشركات تنتظر نتائج التحقيقات الرسمية فيما تم دفع 3 % فقط

الناتج المحلى:

50 مليار دولار في 2018 – 2019

18 مليار دولار في 2020

ارتفاع مستويات الفقر إلى 55 %.