ريس ويذرسبون تتعاون مع آشتون كوتشر في بطولة «Your Place or Mine»

يشارك الممثل الأمريكي آشتون كوتشر في بطولة الفيلم الرومانسي «Your Place or Mine»، بجانب النجمة ريس ويذرسبون، والذي تتولى شبكة «نتفليكس» إنتاجه، استنادًا إلى السيناريو الأصلي لألين بروش ماكينا، التي تتولى إخراج الفيلم الذي يعتبر أول تجاربها الإخراجية.

وتدور أحداث فيلم «Your Place or Mine» الذي تقوم ببطولته ريس ويذرسبون، حول صديقان مقربان يعيشان على السواحل المقابلة، يتبادلان المنزل لمدة أسبوع ويرون أن حياتهم تتغير بالكامل، وذلك وفقا لما نشره موقع «ديدلاين».

ومن المقرر أن يتم الكشف عن التفاصيل المتعلقة بالفيلم خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى فريق عمل الفيلم وموعد التصوير.

ريس ويذرسبون تبيع شركتها «Hello Sunshine» مقابل 900 مليون دولار

وتشارك شركة «Hello Sunshine» المملوكة لـ «ويذرسبون» في إنتاج الفيلم رغم إعلان أمس بيعها لإحدى الشركات الكبرى في صفقة ضخمة بلغت 900 مليون دولار، سيقود المشروع الجديد المديران التنفيذيان السابقان لشركة و«الت ديزني» كيفن ماير وتوم ستاجز، مع الاستحواذ الأول على «Hello Sunshine».

ستنضم سارة هاردن ويذرسبون والرئيس التنفيذي لشركة «Hello Sunshine» إلى مجلس إدارة الشركة التي لم يتم تسميتها بعد وستستمر في تشغيل الشركة، ولن تتخل ريس ويذرسبون عن شركتها التي أسستها عام 2016، وستنضم إلى مجلس الإدارة الجديد في دور الإشراف على العمليات اليومية للشركة وستظل من بين أهم المساهمين في رأس المال.

وقالت ريس ويذرسبون في بيان لها، إن هذا الحدث يمثل لحظة هائلة في حياتها، فهي أنشأت هذه الشركة لمحاولة تغيير طريقة التعامل مع جميع النساء في وسائل الإعلام، وازدهر دورها على مدار السنوات القليلة الماضية من خلال الكتب والأفلام والأعمال التلفزيونية التي أشرفت عليها.

ووصفت ريس ويذرسبون صفقة بيع شركتها «Hello Sunshine» بأنها خطوة كبيرة إلى الأمام ستمكنها من سرد المزيد من القصص المسلية وتسليط الضوء على حياة النساء على مستوى العالم.