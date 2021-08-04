البابا يدعو للحصول على اللقاح: للحفاظ على حياتنا وصحتنا

دعا البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، جميع المواطنين إلى التقديم للحصول على لقاح مضاد لفيروس كورونا، مشددًا على ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية في الكنيسة والأماكن المغلقة.

وقال البابا في عظته التي بثها المركز الإعلامي للكنيسة القبطية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الأربعاء: «ألفت انتباهكم أيضا إلى أن جائحة فيروس كورونا تستلزم على الجيمع الالتزام بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي في الكنيسة والأماكن المغلقة، ويجب أن ننتبه للواجبات الصحية المطلوبة، ونحترس باستمرار، ولا داعي للزحام والتكدس، وكلما كانت الأماكن مفتوحة هذا أفضل، لنحافظ على حياتنا وصحتنا ونبتعد عن العدوى، وكل هذا مهم بجوار الحصول على اللقاح، ويجب على الجميع أن يقدموا للحصول عليه لأنه مهم جدا لحياتنا ومقاومة الوباء».

واستهل البابا عظته الأسبوعية، بتقديم التهنئة إلى الأقباط بمناسبة بدء صوم السيدة العذراء، المقرر أن يبدأ يوم السبت المقبل، موضحًا أن هذا الصوم له مكانة كبيرة في نفوس المسيحيين، وبعضهم يبدأ في الصوم قبل الموعد المُحدد بأسبوع، مشددًا: «هذا الصوم نتبارى في نسكياته وبعض الناس تبتعد عن أي طبيخ، وهو مخصص للتأمل في حياة العذراء».

وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت أمس الثلاثاء، خروج 801 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 232060 حالة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه جرى تسجيل 53 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 5 حالات جديدة.