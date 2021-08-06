سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 6-8-2021 في مصر

تباين سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية، وفي هذا الصدد تقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها سعر الدينار الكويتي وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة، في مصر في عدد من البنوك الحكومية والخاصة مثل المصرف المتحد وبنك مصر والبنك الأهلي، وذلك على النحو التالي:

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك

سجّل الدينار الكويتي وفق التعاملات التي وردت صباح اليوم، في البنك الأهلي المصري، نحو 49.39 جنيه للشراء، 52.37 جنيه للبيع، وفي بنك مصر، سجّل الدينار الكويتي نحو 49.40 جنيه للشراء، 52.37 جنيه للبيع.

كما سجل سعر الدينار في بنك الإسكندرية، سجل الدينار الكويتي 48.51 جنيه للشراء، 52.40 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد، سجل نحو 47.42 جنيه للشراء، 52.43 جنيه للبيع.

تباين سعر الدينار الكويتي في بعض البنوك على هذا النحو:

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم البنك الأهلي المصري، نحو 49.39 جنيه للشراء، و52.37 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر 49.40 جنيه للشراء، و52.37 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في المصرف المتحد

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك عودة 47.42 جنيه للشراء، و52.43 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي 48.36 جنيه للشراء، و52.43 جنيه للبيع.

سعر صرف الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك التجاري الدولي 49.34 جنيه للشراء، و52.46 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك عودة

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك عودة نحو 48.56 جنيه للشراء 52.43 جنيه.