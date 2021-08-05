السفارة الأمريكية تعلن عن وظيفة في «السوشيال الميديا» بـ215 ألف جنيه

أعلنت السفارة الأمريكية بالقاهرة، عن حاجتها لشخص مؤهل لوظيفة مساعد معلومات في مجال وسائل التواصل الاجتماعي، في مكتب الشؤون العامة وفقا لبيان نشرته السفارة على صفحتها.

وذكرت السفارة، أن الوظيفة جدول بدوام كامل وهو 40 ساعة في الأسبوع، ويجب أن يكون المرشح قادرًا على بدء العمل في غضون فترة زمنية معقولة من استلام شهادة ترشيحه للوظيفة وقبوله بها.

وأضافت أن راتب الوظيفة بـ215 ألف جنيه مصري في العام، مشيرة الى أن آخر موعد لتقديم في فرصة العمل الجديدة هو 10 أغسطس الحالي.

ودعت السفارة الأمريكية المصريين الراغبين في التقديم في الوظيفة الجديدة بالدخول على موقعها والتقديم.

وتابعت: «مطلوب ثلاث سنوات من الخبرة التدريجية في الوسائط الرقمية في شركات متعددة اللغات أو متعددة الثقافات أو متعددة الجنسيات، مع خبرة في إدارة الخصائص الرقمية، بما في ذلك التفاعل المباشر عبر الإنترنت مع الجمهور، وإنشاء المحتوى في الوسائط المتعددة والتنسيقات التقليدية».

وأشارت إلى أنه مطلوب معرفة بيئة وسائل التواصل الاجتماعي المصرية والشخصيات المؤثرة في وسائل التواصل الاجتماعي وصفحات الويب والتصميم الجرافيكي، والإلمام بالكاميرات الرقمية والماسحات الضوئية وآلات التصوير وتقنيات الوسائط الأخرى.

وأكدت حرص الولايات المتحدة على تكافؤ الفرص والمعاملة العادلة والمنصفة في التوظيف لجميع الأشخاص بغض النظر عن العرق أو اللون أو الدين أو الجنس أو الأصل القومي أو العمر أو الإعاقة أو الانتماء السياسي أو الحالة الاجتماعية أو التوجه الجنسي والحديث والكتابة باللغتين العربية والانجليزية بطلاقة.

ودعت السفارة الأمريكية في القاهرة على موقعها المتقدمين بتقديم معلومات دقيقة حول وضعهم وذلك حتى لا يتم استبعادهم من الوظيفة المذكورة .