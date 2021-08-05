قبل بدء تصويره.. 5 معلومات عن مسلسل «الستات بتعرف تقتل»

يضع المخرج محمد سلامة، اللمسات الأخيرة على مسلسله «الستات بتعرف تقتل»، والذي من المقرر بدء تصويره خلال الأيام المقبلة، حيث تدور أحداث العمل حول قضايا قتل الزوجات لأزواجهن والتى انتشرت فى الفترة الأخيرة عبر صفحات الحوادث.

معلومات عن مسلسل الستات بتعرف تقتل:

- المسلسل من بطولة أحمد وفيق، كندة علوش، تارا عماد، وهو من إخراج محمد سلامة.

- المسلسل مكون من 12 حلقة ويعرض على منصة إلكترونية.

- تدور أحداثه حول العلاقة بين الأزواج والمشكلات الأسرية.

- العمل مقتبس من عمل أجنبي.

- ترددت أنباء خلال الأيام الماضية عن انضمام الموديل إنجي كيوان إلى فريق مسلسل «الستات بتعرف تقتل»، في أول تجربة تمثيلية لها بعدما ظهرت في إعلان عطر الفنان عمرو دياب.

أخر أعمال المخرج محمد سلامة

أخر أعمال المخرج محمد سلامة، مسلسل «موسي»، من بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، رياض الخولي، عبير صبري، ضياء عبد الخالص، منذ ريحانة، مفيد عاشور، ومن تأليف ناصر عبد الرحمن، ومن إخراج محمد سلامة.

وتدور أحداث المسلسل في قرية مصاغة - سوهاج عام 1942 أثناء الاحتلال البريطاني لمصر والحرب العالمية الثانية، حول موسى الفتى الجامح الذي يتحمل مسئولية أشقائه ووالدته ويواجه العديد من المصاعب والأزمات في قريته.

أخر أعمال الفنان أحمد وفيق

أخر أعمال الفنان أحمد وفيق، مسلسل «ولاد ناس»، من تأليف وإخراج هاني كمال، وتدور أحداثه حول تراجع أولياء الأمور أنفسهم من جديد حول معاملتهم النفسية والتربوية لأبنائهم، خاصة بعدما تنقلب حياتهم رأسًا على عقب بعد حادث أتوبيس مدرسة، ودخول عدد كبير من الطلبة غرفة العمليات.