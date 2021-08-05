الإحصاء: 10.0% ارتفاع قيمة العجز في الميزان التجاري خلال مايو 2021

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية مايو 2021، حيث بلغت قيمة العجـز في الميزان التجاري 3.34 مليار دولار خلال شهر مايو 2021 مقابل 3.04 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، بنسبة ارتفاع قدرها 10.0%، ومن أهم المؤشرات ما يلي:

الصادرات

ارتفعت قيمة الصادرات بنسبة 80.3% حيث بلغـت 3.11 مليار دولار خلال شهر مايو 2021 مقابل 1.72 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة صادرات بعض السلع وأهمها: (لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 96.6%، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 81.4%، فواكة طازجة بنسبة 70.9%).

بينما انخفضت قيمة صادرات بعض السلع خلال شهر مايو 2021 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها (أسمدة بنسبه 48.1%، منتجات ألبان بنسبة 29.2%، أثاث بنسبة 19.8%، مستحضرات عطور وتجميل بنسبة 9.4%).

الواردات

ارتفعت قيمة الواردات بنسبة 35.4% حيث بلغـت 6.45 مليار دولار خلال شهر مايو 2021 مقابل 4.76 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة واردات بعض السلع وأهمها: (أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 58.6%، لدائن بأشكالها الاولية بنسبة 57.9%، خشب ومصنوعاته بنسبة 65.9%، فول صويا بنسبة 21.2%).

بينما انخفضت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر مايو 2021 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق، وأهـمها: (خلاصات للدباغة والصباغة بنسبة 20.4%، أسماك بما فيها أسماك محفوظة بنسبة 16.8%، لحوم بنسب 48.6%، محركات ومولدات كهربائية بنسبة 17.7%).