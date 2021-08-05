بعد مقتل 24 جنديا فى هجوم لـ«بوكو حرام».. ماذا تعرف عن تشاد؟

قُتل 24 جنديا في تشاد إثر هجوم شنّه مسلحون متطرفون، تابعون لجماعة بوكو حرام الإرهابية، حسبما أفادت قناة «العربية» في نبأ عاجل منذ قليل.

وفى سطور تستعرض «الوطن» أبرز معلومات عن الجيش التشادى.

- يحتل الجيش التشادي المرتبة رقم 90 بين أقوى 140 جيشا في العالم، بحسب تصنيف موقع «جلوبال فاير باور» الأمريكي.

- أصبح يتولى زمام الأمور في دولة مساحتها تتجاوز 1.2 مليون كيلومتر مربع، وعدد سكانها يتجاوز 16.8 مليون نسمة، بحسب إحصائيات موقع «جلوبال فاير بور» الأمريكي.

- يتجاوز عدد القوة البشرية المتاحة للعمل في تشاد 6 ملايين نسمة.

- يصلح للخدمة العسكرية أكثر من 3 ملايين نسمة ويصل إلى سن التجنيد سنويا 343 ألف فرد.

- يصل عدد القوات العاملة في الجيش التشادي إلى 30 ألفا و500 جندي، إضافة إلى 4 آلاف و500 فرد في قوات شبه عسكرية.

- تتكون القوات البرية للجيش التشادي من 60 دبابة و365 مركبة مدرعة و10 مدافع ذاتية الحركة و50 مدفعا ميدانيا و10 راجمات صواريخ.

- يوجد في تشاد 59 مطارا عسكريا.

- تبلغ ميزانية الدفاع الخاصة بالجيش أكثر من 82 مليون دولار.

- تشاد دولة حبيسة ليس لها شواطئ، لكن لديها حدود مشتركة مع دول أخرى يقدر طولها بأكثر من 6 آلاف و406 كيلومترات، بحسب وكالة «سبوتنيك» الروسية.