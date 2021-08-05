من الخسارة إلى الربح.. شركة مودرنا تحقق 6 مليارات دولار فى 6 أشهر

حققت شركة «مودرنا» ربحًا كبيرًا في الربع الثاني من العام الحالي بعد تسجيل خسارة فى نفس الفترة من العام الماضي، حيث شهدت شركة الأدوية والتكنولوجيا الحيوية الأمريكية زيادة في إيراداتها على خلفية إنتاج لقاح جديد لعلاج كورونا، والذي قالت إن فاعليته تصل إلى 93 % بعد 6 أشهر من الحصول على الجرعة الثانية وفقا لبيان صحفي نشرته الشركة الأمريكية على موقعها.

وقالت الشركة في بيان اليوم الخميس: إن صافي دخل الشركة ومقرها كامبريدج بولاية ماساتشوستس قفز إلى حوالي 2.8 مليار دولار في الأشهر الثلاثة حتى نهاية يونيو مقارنة بخسائر صافية قدرها 117 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2020.

وقفز إجمالي الإيرادات إلى 4.4 مليار دولار في الربع الثاني من 67 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق، وتأتي جميع الإيرادات تقريبًا من لقاح كورونا التابع للشركة، حيث بلغت إيرادات النصف الأول من العام 6.3 مليار دولار مقارنة بـ75 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2020.

وقال ستيفان بانسل، الرئيس التنفيذي لشركة موديرنا: «فخور بالتقدم الذي أحرزته فرقنا في موديرنا في الربع الماضي في تطوير خط معالجة جائحة عالمي وإنشاء مؤسسات تصنيع وتجارية عالمية بسرعة ويسعدنا أن لقاحنا يظهر فعالية دائمة بنسبة 93٪ خلال ستة أشهر، لكننا ندرك أن سلالة دلتا تمثل تهديدًا جديدًا مهمًا، لذا يجب أن نظل يقظين».

وتابع: أن الشركة تتطلع إلى تنفيذ رؤيتها المتمثلة في الحصول على جرعة معززة سنوية واحدة توفر الحماية ضد كورونا وغيرها من الأمراض.