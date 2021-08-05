افتتاح ملعب تدريبي جديد وبناء سور حول مركز شباب «الغنايمة» بكفر الشيخ

انتهت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ من الأعمال الإنشائية الخاصة بملعب تدريبي «62 الجدية»، التابع لإدارة شباب الحامول، الذي أصبح جاهزًا لتدريب اللاعبين، كما تم تسليم سور الأرض المخصصة لمركز شباب الغنايمة التابع لإدارة شباب سيدي سالم بعد انتهاء الأعمال الإنشائية به، وذلك بحضور أعضاء اللجنة المشكلة من قبَل مديرية الشباب والرياضة، والاستشاري الهندسي من جامعة القاهرة.

جاء ذلك عقب إعلان مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، في منتصف يوليو الماضي، عن انتهاء الأعمال الإنشائية بأربعة ملاعب كرة قدم خماسي في مراكز سيدي غازي، وبيلا، وسيدي سالم، والرياض.

وقال الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، إن الفترة المقبلة ستشهد إزاحة الستار عن الانتهاء من تطوير 40 مركز شباب، مشيرًا إلى أنه يجرى الانتهاء من إنشاء ملاعب جديدة في قريتي «أم القرى»، التابعة لإدارة شباب الرياض، و«الكوم الطويل»، التابعة لإدارة شباب بيلا.

وأضاف أن المديرية بصدد إنشاء مركز شباب جديد بمدينة قلين، وهو مركز شباب عزيز الغربية، وإتمام أعمال التشطيبات بمركزي شباب «أريمون» بكفر الشيخ، و«أبوغنيمة»، التابع لإدارة شباب سيدي سالم.

وأكد وكيل وزارة الشباب والرياضة أن الخطة الإنشائية وتصميم الملاعب الرياضية المتنوعة ونشرها في العديد من القرى والمدن تهدف إلى تضافر الجهود لتقديم خدمة متميزة، من خلال حزمة الأنشطة والفعاليات المتنوعة التي تقدمها مؤسسة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، بما يليق بالمواطن المصرى من أجل تحقيق رؤية وزارة الشباب نحو نشر الثقافة الرياضية وجعلها أسلوب حياة.