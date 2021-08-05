محكمة سودانية تقضي بإعدام ستة جنود متهمين بقتل طلاب متظاهرين

قضت محكمة سودانية، اليوم، بإعدام ستة من أفراد قوات الدعم السريع، بتهمة قتل ستة طلاب في عام 2019، خلال احتجاجات على الأزمات الاقتصادية التي شهدها السودان.

وأحالت المحكمة، بلاغ المتهم الأول، لمحكمة الطفل بالأبيض، لعدم بلوغ المتهم السن القانونية، عند ارتكاب الجريمة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السودانية.

وقالت المحكمة المدنية في مدينة الأُبيض، حيث وقعت حوادث القتل، إن المتهمين انتهكوا قانون قوات الدعم السريع، وتصرفوا بشكل فردي. وأضافت المحكمة السودانية، أن أفعال هؤلاء العناصر لا تمت بصلة إلى القوات التي ينتمون إليها، بحسب «سكاي نيوز عربية».

وحضر النائب العام المكلف، مولانا مبارك محمود عثمان، جلسة النطق بالحكم في قضية شهداء مجزرة الأبيض التي عقدت اليوم بقاعة المجلس التشريعي بالولاية.

ولم يتضح بعد إن كان المُدانون الستة سيطعنون على الأحكام التي صدرت بشأنهم.

وفي أغسطس 2019، أوقف المجلس العسكري في السودان بعض قوات الدعم السريع، الذين أطلقوا النار على المتظاهرين في أحداث الأبُيض.

وأكد رئيس لجنة الأمن في المجلس العسكري، جمال عمر، وقتها، تسليم الموقوفين من أفراد الدعم السريع للنيابة العامة شمالي كردفان، من أجل استكمال إجراءات التحقيق والمحاكمة.

وكان المجلس العسكري في السودان قد أعلن اتخاذ إجراءات من أجل ضمان عدم تكرار ما حصل في مدينة الأبيض وأودى بحياة الطلاب.