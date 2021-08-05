«القاهرة للدراسات» يناقش كتاب «الحركة السلفية الوهابية في روسيا»

انطلقت مساء اليوم، ندوة «السلفية في روسيا»، التي يعقدها مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية، لمناقشة كتاب «الحركة السلفية الوهابية في الاتحاد الروسي» من تأليف الدكتور عمرو الديب.

وافتتح الندوة، الكاتب والسياسي أحمد المسلماني، قائلا: «المدرسة الوهابية في روسيا الاتحادية ليست معروفة لنا بالقدر الكافِ، ولم نسمع عن الحركة الوهابية في الاتحاد الروسي بشكل كبير».

وأشاد المسلماني بالجهد المبذول من قبل الدكتور عمرو الديب، في كتاب الحركة السلفية الوهابية في الاتحاد الروسي.

ويتضمن كتاب «الحركة السلفية الوهابية في الاتحاد الروسي» 3 فصولا، حيث يتحدث الفصل الأول عن بداية الحركة السلفية الوهابية في الاتحاد الروسي، بينما تناول الفصل الثاني خريطة تواجد التيار السلفي في الاتحاد الروسي، وعوامل انتشار التيار السلفي الوهابي في الاتحاد الروسي، فيما يناقش الفصل الثالث سبل مكافحة الحركة السلفية ومستقبلها داخل الاتحاد الروسي، ومكافحة الفكر السلفي.