«200 جنيه» يصل محطته النهائية في الدوبلاج تمهيدا لعرضه بالسينمات (صور)

انتهت شركتا «فيردي» و«آرت ميكرز» من مراحل الدوبلاج الخاصة بفيلم «200 جنيه» تمهيدا لطرح الفيلم بدور العرض، في 18 أغسطس الحالي.

وفيلم «200 جنيه»، تدور أحداثه في إطار اجتماعي، يستعرض 8 قصص مختلفة ومتنوعة، منها الكوميدي والتراجيدي، ويظهر فيه مجموعة كبيرة من النجوم، كل بطل له قصة مختلفة عن الأخرى.

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي حول «200 جنيه» تنتقل من شخص إلى آخر، من مختلف الطبقات الاجتماعية وأماكن المعيشة، ولكن تربطهم هذه العملة الورقية، فيما يتنقل العمل بين مجموعة قصص مختلفة.

«200 جنيه»، من بطولة مجموعة كبيرة من النجوم، وعلى رأسهم إسعاد يونس، أحمد السقا، أحمد آدام، أحمد رزق، هاني رمزي، خالد الصاوي، آسر ياسين، بيومي فؤاد، نيللي كريم، ليلي علوي، غادة عادل، أحمد السعدني، طارق عبد العزيز، محمود حافظ، مي سليم، نيرمين زعزع، ملك قورة، نهى صالح، دينا فؤاد، محمد فراج، أحمد داود، محمد العريف، آيه قاسم، عمرو عبدالجليل.

والفيلم من تأليف أحمد عبد الله، وإخراج محمد أمين، ومن إنتاج شركتي «فيردي» لمحمد عبد الحميد، ووائل علي، وشركة «آرت ميكرز» للمنتج أحمد عبد العاطي.