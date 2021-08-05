برشلونة يعلن رحيل ميسي رسميا عن الفريق

أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الخميس، وبشكل رسمي في بيان مفاجئ وصادم لعشاق المستديرة حول العالم، ولجماهير برشلونة بشكل خاص، رحيل قائده ونجمه الأول، الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي ضمن صفوفه بعد فشل مفاوضات تمديد تعاقده بعد انتهاء عقده مع الفريق الكتالوني مؤخرًا هذا الصيف الجاري.

وأصدر برشلونة بيانه الصادم تعليقًا على تلك الواقعة كالتالي: «على الرغم من توصل النادي واللاعب إلى اتفاق ونية واضحة لتوقيع عقد جديد اليوم، إلا أن هذا لا يمكن أن يحدث بسبب العقبات المالية والهيكلية».

وأضاف النادي في بيانه: «على الرغم من توصل نادي برشلونة وليونيل ميسي إلى اتفاق والنية الواضحة لكلا الطرفين لتوقيع عقد جديد اليوم، إلا أن هذا لا يمكن أن يحدث بسبب العقبات المالية والهيكلية وفقا لما يتم العمل به في لوائح الدوري الإسباني».

وتابع البارسا: «نتيجة لهذا الموقف، لن يبقى ميسي في نادي برشلونة، يأسف الطرفان بشدة لأن رغبات اللاعب والنادي لن تتحقق في النهاية».

وأتم النادي بيانه الكارثي: «يعرب نادي برشلونة عن خالص امتنانه للاعب لمساهمته في تضخيم النادي ويتمنى له كل التوفيق في المستقبل في حياته الشخصية والمهنية»