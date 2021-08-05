«الزراعة»: التقلبات المناخية في مصر مازالت معتدلة

قال الدكتور محمد فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة، إن التغيرات المناخية غير معنية بمكان واحد على سطح الأرض، ولكن كل دول العالم تشهد هذه الظواهر، ومنها العنيفة، «فيه ناس بتشتكي من موجة الحر الطويلة ودرجات الحرارة اللي بتعدي الأربعين، ولكن وحتى الآن التقلبات المناخية في مصر مازالت معتدلة».

وأضاف «فهيم»، خلال استضافته بالبرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، على فضائية «الحياة»، أن العالم كله يعاني من حدوث أعاصير ودرجات حرارة تجاوزت الـ52 درجة مؤية في مناطق لم تشهد تجاوز درجات الحرارة 35 درجة مؤية في تاريخها المنظور.

وأوضح أن التقلبات المناخية الزراعية في مصر مازالت صامتة، كما أن موت الزرع ليس ظاهرة سببها وجود مشكلة في نقص المياه، وزيادة في الطاقة الحرارية لمصر، «منذ 2008 وحتى الآن بدأت معدلات درجات الحرارة ترتفع عن المعدل السنوى الطبيعي بتاعها، وده بيرجع لظاهرة تغيير المناخ».

وأكد أن محصول المانجو، تأثر هذا الموسم بسبب العواصف التي شهدتها مصر والتغييرات المناخية التي تحدث حاليا وتعاني منها دول العالم كافة.