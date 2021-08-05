نائب رئيس هيئة الأرصاد الأسبق: ارتفاع الحرارة ليس له علاقة بالحالة المتوقعة للشتاء

قال الدكتور علي قطب، نائب رئيس هيئة الأرصاد الجوية الأسبق، إن الأعاصير لها مناطق لحدوثها على المحيط الأطلنطي أو المحيط الهادئ، فلها أماكن وعوامل محددة كدرجات الحرارة وهي ما تساعد على تكون الأعاصير، «مافيش أي علاقة أن الشتاء يجي قاسي بسبب ارتفاع درجات حرارة الصيف».

وأضاف «قطب»، خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم»، والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن التغير المناخي بمفهومة الشامل هو تغيير في نمط كل المناخ من عناصر حرارة أو رطوبة أو برودة أو رياح أو الضغط الجوي، ما يؤدى إلى وجود تطرف في الظواهر الجوية.

وأوضح أنه وقديمًا كانت ترتفع درجات الحرارة في مصر لـ42 درجة مئوية ولمدة يومان في فصل الصيف بأكمله وتنتهي، ولكن ومنذ 21 يونيو وحتى الآن لم تنخفض درجات الحرارة على القاهرة عن 38 درجة مؤية ووصلت لـ43 درجة مؤية.

وأكد أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية قامت بالمشاركة مع مختصي الهيئة للإعلان أن مصر لم تتعرض لمثل تلك الموجات الحرارية منذ عام 2017 وحتى الآن، «المفروض أن متوسطات درجات الحرارة تنخفض في النصف الثاني من شهر أغسطس، وأي تنبوأ في العالم حتى أمريكا محدده بـ10 أيام».