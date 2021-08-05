روسيا تعلن رغبتها في الانضمام لمنتدى غاز شرق المتوسط بصفة مراقب

أعلن السفير الروسي لدى القاهرة، جيورجي بوريسينكو، رغبة بلاده في الانضمام إلى منتدى غاز شرق المتوسط، الذي أسسته مصر في يناير عام 2019، ويقع مقره الرئيس في القاهرة، ويهدف إلى إنشاء سوق غاز إقليمي في منطقة شرق المتوسط، وتحسين العلاقات التجارية وتأمين العرض والطلب بين الدول الأعضاء.

وقال «بوريسينكو»، في حواره لبرنامج «رأي عام» والذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد، والمُذاع على فضائية «TeN»، اليوم الخميس: «فيما يتعلق بمنتدى غاز شرق المتوسط يمكن أن يكون إنتاج الغاز في هذه المنطقة منافسًا لروسيا، ولكن ننطلق من أن هذه فرص جديدة للتعاون بيننا، والشركات الروسية تعمل في إنتاج الغاز في مصر، في البحر الأحمر، وروسيا تبحث الآن إمكانية الانضمام إلى منتدى شرق المتوسط، بصفة مراقب، ونحن مستعدون للتعاون، ولا ننظر للمنتدى على أنه منافس لروسيا، وإنما نبحث عن فرص التعاون والترابط، وتقاسم التكنولوجيا».

أما عن علاقات البلدين، وشراء الأسلحة الروسية، قال السفير الروسي: «موسكو ليس لديها خطط في أن تكون هي الوحيدة التي تتعاون مع مصر عسكريًا، رغم أن السلاح الروسي هو الأفضل في العالم، ومصر لها حقًا سياديًا في تنويع مصادر تسليحها من أي دولة في العالم، وليس لدينا بغض وحقد من موقف مصر في هذا الأمر».

وشدد على أن «مصر واحدة من أكبر الدول العربية وأحد قادة إفريقيا وتطور قدراتها العسكرية، ويجب عليها تنويع مصادر تسليحها، ونحن نسعد عندما تفضل مصر أسلحتنا، ولكننا لا نطالبها بشراء الأسلحة الروسية فقط، ونتفهم أن القاهرة تطور علاقاتها مع كل دول العالم اقتصاديًا وثقافيًا وسياسيًا، ولديها علاقات شراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية، والدول الأوروبية، ونعترف بأن مصر دولة ذات سيادة ويحق لها التواصل مع كل دول العالم، ونرحب بذلك».