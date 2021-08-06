خفر السواحل الأمريكي يعلن ضبط 27 طنا من الكوكايين: كمية قياسية «صور»

أعلن خفر السواحل الأمريكي، ضبط كمية قياسية من الكوكايين والقنب، تبلغ قيمتها 1.4 مليار دولار خلال عدة عمليات، ووصف رئيس المنطقة الأولى لخفر السواحل الأدميرال ستيفن بولين خلال مؤتمر صحفي في بورت إيفرجلايدز بولاية فلوريدا، المخدرات التي تم ضبطها، وتبلغ نحو 27 طنا من الكوكايين و650 كيلوجراما من القنب، بأنها أكبر كمية في تاريخ خفر السواحل.

من جانبه، قال الكابتن تود فانس، إن عمليات الضبط نفذتها وحدات عدة من خفر السواحل بمؤازرة من البحرية الكندية ودعم جوي من حرس الحدود الأمريكي.

وأضاف «فانس»، أن جهود هذا الطاقم وجهت ضربة قاصمة في الحرب ضد الشبكات الإجرامية التي خلقت التأثير المزعزع للاستقرار الذي نشهده جميعا في أمريكا الوسطى وعلى الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.

وأشار المسؤولون الأمريكيون، إلى أن كمية المخدرات المضبوطة تزيد عن ضعف ما ضبطته الدوريات الأمريكية خلال عام 2020 بأكمله.