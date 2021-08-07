سعر الدولار في مصر اليوم السبت 7-8-2021 بالبنوك

يهتم المواطنون بمتابعة سعر الدولار في مصر في البنوك المختلفة، وتقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها سعر الدولار في مصر، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت، مثل بنك مصر وبنك الإسكندرية وبنك عودة وذلك على النحو التالي:

سعر الدولار في بنك مصر

بلغ سعر الدولار في بنك مصر، نحو 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجّل سعر الدولار في البنك المركزي، نحو 15.65 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك عودة

سجّل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك عودة، 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

جاء سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي CIB، بنحو 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وبلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، اليوم نحو 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجّل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي، نحو 15.67 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجّل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية، 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية والأجنبية

وسجّل سعر اليورو في بنك قناة السويس، 18.51 جنيه للشراء، و18.64 جنيه للبيع، و18.49 جنيه للشراء، و18.69 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية، وفي البنك التجاري الدولي، نحو 18.53 جنيه للشراء، و18.73 جنيه للبيع، وسجّل في بنك مصر نحو 18.49 جنيه للشراء، و18.62 جنيه للبيع.

كما سجّل سعر الدرهم الإماراتي في بنك قناة السويس نحو 4.22 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري، نحو 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس سجّل الدرهم الإماراتي نحو 4.22 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية، 4.24 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.