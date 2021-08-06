«نجمة داوود» ترفع حالة الإنذار الطبي لأعلى درجة بعد صواريخ حزب الله

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن «نجمة داوود الحمراء» أعلنت رفع حالة الإنذار الطبي إلى أعلى المستويات في هضبة الجولان والجليل المحتل، وذلك عقب سقوط صواريخ من لبنان أعلن حزب الله مسؤوليته عنها منذ قليل.

وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، أن مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي تقصف حاليا مناطق جنوب لبنان، ردا على إطلاق صواريخ من الجانب اللبناني، وفقما نقلت قناة «روسيا اليوم».

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إطلاق صافرات الإنذار في عدة بلدات بالجولان المحتمل والجليل الأعلى، وسط أنباء عن هجوم صاروخي جديد من لبنان.

ونشرت هيئة البث الإسرائيلية «كان» لقطات توثق سماع دوي انفجارات في سماء المنطقة، فيما تتحدث تقارير صحفية عبرية عن إطلاق 10 صواريخ على الأقل من منطقة مزارع شبعا جنوب لبنان نحو الجليل الأعلى.

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال أن عددا من الصواريخ سقطت في مناطق مفتوحة، دون إصابة مناطق مأهولة، مضيفة أن مدفعية الجيش الإسرائيلي شنت في المقابل ضربات إلى منطقة مزارع شعبا.

وقررت سلطات بلدية كريات شمونة الإسرائيلية في الجليل فتح الملاجئ للمواطنين، للمرة الثانية منذ مطلع الأسبوع الجاري.