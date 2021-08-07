تكلفة كارت الفلاح وكيفية الحصول عليه

تعتبر منظومة الحيازة الزراعية «كارت الفلاح»، واحدة من أهم المبادرات التي أطلقتها الدولة في الأونة الأخيرة، كونها تسهل على الفلاحين الحصول على مستلزمات الإنتاج بكل سهولة ويسر من خلال المنافذ الجديدة فضلا عن أنها تعمل على وصول الدعم لمستحقيه من المزارعين.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن»، تكلفة الحصول على «كارت الفلاح» وخطوات الحصول عليه، غي إطار سلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها لقراءها على مدار الساعة.

تكلفة كارت الفلاح

لا يتحمل الفلاح أو المزارع تكاليف كثيرة لاستخراج كارت الفلاح، فكل ما يتطلب منه هو دفع مبلغ قيمته 50 جنيهًا فقط عند سحب الاستمارة.

كيفية الحصول على كارت الفلاح

- التوجه للجمعية الزراعية التابع لها الحيازة الزراعية.

- سحب استمارات الحيازة الإلكترونية بالمجان.

- ملء البيانات الشخصية المطلوبة لاستخراج ومنها صورة بطاقة الرقم القومي وصورة شخصية للحائز الراغب في استخراج الكارت.

- ملء جميع المعلومات المطلوبة سواء كان ذلك بشأن حيازة الأراضي، أو مشروعات إنتاج الدواجن، أو الإنتاج الحيواني، أو مصانع أعلاف، وغيرها من الأنشطة المرتبطة بالقطاع الزراعي.

شروط الحصول على كارت الفلاح

- يحق لكل فلاح يحوز على أراضي زراعية أن يحصل على الكارت.

- لابد أن تكون بيانات تلك المساحة أي كانت مساحتها مسجلة بالجمعية الزراعية التابع لها قطعة الأراض.

- لا يتم استخدام بطاقة «كارت الفلاح» إلا صاحبها فقط.

الهدف من «كارت الفلاح»

- وقف التلاعب بكميات الأسمدة.

- يسمح للحكومة بتدقيق الزمام وعدم التعدي على الأراضي الزراعية.

- يساعد في تحديد دقيق للمساحات والمحاصيل المزروعة وأنواعها.

- توفير قاعدة بيانات قومية بكافة حيازات الأراضي الزراعية.

- وصول الدعم لمستحقيه من المزارعين.

عدد «كارت الفلاح»

وفي سياق منفصل، وصل إجمالى عدد الكروت المطبوعة على مستوى الجمهورية فى إطار منظومة «كارت الفلاح» وصل إلى 3.028 مليون كارت، منها 1.2 مليون كارت مزود بخاصية «ميزة»، وأنه تم إطلاق المنظومة فى عدد 12 محافظة (الغربية – بورسعيد- أسيوط- سوهاج- البحيرة – الشرقية- القليوبية –المنوفية- الأقصر- الجيزة – الفيوم – الدقهلية)، بإجمالى أكثر من 4 ملايين حيازة.