لو صاحب مصنع صغير أو ورشة إزاي تصدر منتجاتك؟.. وزير قطاع الأعمال يوضح

قد يفكر الشباب من أصحاب المصانع الصغيرة والورش في البحث عن طريقة آمنة لتصدير منتجاتهم للخارج، لفتح أسواق خارجية ومنافذ جديدة لعرض أعمالهم ومنتجاتهم المختلفة بالأسواق العالمية.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» خطوات التصدير الآمن للمصانع والورش الصغيرة، في إطار سلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة.

كيفية تصدير منتجات المصانع الصغيرة والورش للخارج

يمكن قيام أصحاب المصانع الصغيرة والورش بتسويق وبيع منتجاتها وتصديرها إلى الخارج، وذلك من خلال شركة جسور «النصر للاستيراد والتصدير سابقًا»، وفقا لهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال.

وأوضح وزير قطاع الأعمال في منشور له على صفحته على فيسبوك، أن شركة جسور تتسلم المنتجات من المصنع أو الورشة، وتقوم بيعها إلى الخارج، وأيضا تتولى خدمات النقل والتخليص الجمركي.

لجنة دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة

وفي سياق منفصل، أعلن في تصريح سابق أحمد مبروك، رئيس لجنة القطاعات التصديرية الصغيرة والمتوسطة، بالشعبة العامة للمصدرين، إن الصناعات الصغيرة والمتوسطة تعد عنصراً أساسيًا في نجاح مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمضاعفة الصادرات لتصل إلى 100 مليار دولار، وهو ما لا يمكن تحقيقه دون تعزيز مساهمة قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتأهيلها من أجل التصدير.

وكانت قد شكلت الشعبة العامة للمصدرين، برئاسة الدكتور شريف الجبلي، مؤخراً، عدداً من اللجان النوعية ومن بينها لجنة القطاعات الصغيرة والمتوسطة برئاسة أحمد مبروك، والتي تستهدف التركيز على تعظيم صادرات القطاعات الصغيرة والمتوسطة، من أجل تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتأهيلها للتصدير.

نسبة الصادرات المصرية

يذكر أن الصادرات المصرية، تراجعت بنسبة 1% خلال 2020، لتصل إلى 25.295 مليار دولار مقابل 25.637 مليار خلال 2019، فيما هبطت الواردات 12%، لتصل إلى 63.587 مليار دولار، مقابل 71.862 مليار، بحسب تقرير مؤشرات أداء التجارة الخارجية لمصر خلال العام الماضي.