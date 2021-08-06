النيابة تعاين مسرح جريمة مقتل زوجة على يد زوجها بقليوب

‏انتقل فريق من نيابة مركز قليوب إلى محل واقعة مقتل ربة منزل على يد زوجها طعنا بالسكين أمام أطفالها بمنطقة ميت نما دائرة المركز لمعاينة مسرح الجريمة، وتحفظت النيابة على آداة الجريمة وقررت إرسالها للمعمل الجنائي، كما قررت التصريح بدفن الجثة وحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وقال شهود عيان بمنطقة «ميت نما»، إن المتهم عقب طعنه للمجنى عليها وقف فى «شرفة الشقة»، وحاول القفز محاولا الانتحار وهو ينادي على المارة ويصرخ «أنا قتلت مراتي.. أنا قتلت مراتي»، وأكد الجيران أنهم قاموا بإبلاغ الأجهزة الأمنية التى حضرت على الفور وأثناء وجود قوة من الشرطه فى الشقة حاول المتهم إلقاء نفسه من الطابق السابع من شقته محل الواقعه إلا أن الأهالى منعوه.

وأضاف الجيران أن المتهم من سكان «ميت نما»، أما زوجته فهى من منطقة حلوان ووالدة المتهم اشترت له هذه الشقة وانتقل إليها منذ حوالى 3 سنوات للعيش فيها، وكان يعمل بائعا متجولا ولم يلاحظ الجيران على المتهم وزوجته أي مشاكل.

كانت قرية ميت نما مركز قليوب، شهدت حادثا مأساويا حيث قتل زوج زوجته في مشاجرة نشبت بينهما بمنزلهما بالقرية أمام أطفالهما بسبب الخلافات الزوجية ومطالبتها له بمصروفات المنزل، حيث إنهال عليها بسكين طعنا ولم يتركها إلا جثة هامدة وبعد ذلك شرع في قتل نفسه وأصاب نفسه بالسكين وتم نقله والجثة للمستشفى وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، فأمرت بندب الطب الشرعي لمعاينة جثة القتيلة والإستعلام عن حالة الزوج المصاب والتحفظ عليه تحت الحراسة الأمنية بالمستشفى.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من مركز شرطة قليوب بورود بلاغا بقيام عامل بقتل زوجته في قرية ميت نما مركز قليوب بمنطقة مجمع المدارس، وانتقلت أجهزة الأمن وتبين أن المتهم شهرته «محمد شقاوة»، تشاجر مع زوجته بسبب عدم تدبير مصروفات المنزل فقام بالتعدي عليها بسكين وقتلها أمام طفلتيهما وحاول الانتحار ولكن الأهالي نقلوه للمستشفي للعلاج.