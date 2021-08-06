10 مصابين في حادث طعن بقطار في طوكيو والقبض على المشتبه به

قال مسؤولون في إدارة الإطفاء والإنقاذ اليابانية، إن رجلاً طعن بسكين ما لا يقل عن 10 ركاب في قطار بمدينة طوكيو اليوم الجمعة، وألقت الشرطة القبض عليه بعد فراره.

وذكر تليفزيون «NHK» العام في اليابان، أن اثنين من الركاب أصيبا بجروح خطيرة. وأضاف أن المشتبه به ترك السكين خلفه أثناء فراره، واعتقل في وقت لاحق في طوكيو.

وتستضيف العاصمة اليابانية حاليًا، الألعاب الأولمبية التي تنتهي يوم الأحد. وقالت إدارة الإطفاء في طوكيو إن تسعة من الركاب العشرة نُقلوا إلى مستشفيات قريبة.

وقال المسؤولون إن جميع الجرحى كانوا على وعي. وعرض التليفزيون فيما بعد تقريرًا يرصد عددًا من سيارات الشرطة وأفرادًا يرتدون الزي العسكري في الشارع، حيث قالت إن المشتبه به ألقي القبض عليه.

ووقع حادث الطعن بالقرب من محطة سيجوجاكوين، وفقًا لما ذكرته شركة السكك الحديدية.