هل يحصل الموظف على إجازة مدفوعة الأجر بسبب الحر الشديد.. قانوني يجيب

مع ارتفاع درجات الحراة خلال الأيام الماضية والتي وصلت في بعض المحافظات إلي 44 درجة، روج البعض من رواد السوشيال ميديا بأنه حال تخطي درجة الحرارة في مصر لـ45 درجة مئوية، فإن القانون المصري ينص علي أن للعامل في المؤسسات الحكومية أو الخاصة الحق في الحصول علي اجازة مدفوعة الآجر، وهو ما نفاه مصطفى السعداوي أستاذ القانون بجامعة المنيا.

قانون العمل: للمواطن الحق في الحصول على إجازة حال ثبوت مرضه

وبحسب قانون العمل في مصر، فإن المادة 54 تؤكد على أحقية العامل الذى يثبت مرضه في الحصول على إجازة والتي تحددها الجهة الطبية المختصة، كما يستحق العامل خلالها تعويضًا عن الأجر وفقًا لما يحدده قانون التأمين الاجتماعى.

كما نصت المادة 208 من قانون العمل، على أن تلتزم المنشأة وفروعها بتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل في أماكن العمل، بما يكفل الوقاية من المخاطر الفيزيائية، وعلى الأخص الوطأة الحرارية والبرودة، تغيرات الضغط الجوي، الضوضاء والاهتزازات، الإضاءة، الإشعاعات الضارة والخطرة، الكهرباء الإستاتيكية والديناميكية، ومخاطر الانفجار.

لرئيس الوزاء إعطاء إجازة في حالات الطوارئ الجوية

وفي توضيح لهذا الأمر، قال أستاذ القانون بجامعة المنيا إنه لا يوجد نص صريح في القانون المصري ينص على أن للعاملين الحصول على إجازة في درجات الحرارة الشديدة، ولكن في حالات الطوارئ الجوية سواء من أتربة شديدة أو سيول أو أمطار أو حرارة شديدة للغاية، فإن من اختصاصات رئيس الوزراء أن يعطل العمل خلال هذا اليوم.

وأضاف أستاذ القانون خلال حديثه لـ« الوطن»، أنه إذا قدم بعض مستشاري رئيس الوزراء تقارير تثبت أن الحالة الجوية ستوثر أو تعرض المواطنين للخطر، فيجوز لرئيس الوزارء أن يعطل العمل بناء على ذلك في جميع أنحاء البلاد، لأن هذا من سلطته التي نص عليها القانون.

وتابع: «أنه وفقا لقوانين العمل التي تم ذكرها، فإن للمواطن الحق في الحصول على إجازة حال تعرض حياته للخطر من الحر الشديد ولكن بعدة شروط:

1- أن يتم الكشف عليه داخل الإدارة الطبية للمؤسسة ويثبت أن الحر الشديد سيوثر علي حياة الموظف خاصة أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن.

2- وفي حال التأكد من تاثير الحر الشديد علي حياة الموظف، فإن الإدارة الطبية تخاطب هيئة الارصاد الجوية لمعرفة أوقات حالات الطواري الجوية خلال لإعطاء الموظف اجازة، إلا أن هذا الأمر يتأخر كثيرا في المؤسسات المصرية حيث قد يستغرق هذا الأمر لأسابيع.

إجازة رأس السنة الهجرية

وكان قد أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بأن يوم الخميس الموافق 12 أغسطس 2021، إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام؛ وذلك بمناسبة رأس السنة الهجرية، بدلا من التاريخ الميلادي الموافق ليوم الأول من شهر محرم عام 1443 هجرية، وذلك طبقا لما ستسفر عنه الرؤية الشرعية.