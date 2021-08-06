جيانا فاروق عن برونزية الكاراتيه بأولمبياد طوكيو: «الحكم بوظ الماتش»

قالت لاعبة الكارتيه جيانا فاروق، أول مصرية وعربية وإفريقية تحصل على برونزية الكاراتيه في الألعاب الأوليمبية، إنها حاولت بقدر الإمكان أن تبذل كل جهودها خلال مباراة نصف النهائي أمام بطلة الصين في أولمبياد طوكيو 2020، التي خسرتها وحصلت على الميدالية البرونزية.

وأضافت جيانا فاروق، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد فايق مقدم برنامج «مصر تستطيع»، الذي يعرض عبر شاشة «DMC»: «وفقا لقواعد اللعبة لا يمكننا الاعتراض على قرار الحكم، الحكم بوظ الماتش، وهو ده النصيب والمكتوب، وأي حاجة كتبها ربنا أنا مبسوط بها».

وتابعت: «في حالة التعادل يجري ترجيح كفة اللاعب الذي لديه عدد أكثر من الهجمات الفعالة والمسيطر بشكل أكبر على اللعب، وهناك أسبقية التسجيل، وكل هذه الأمور كانت في صفي وللأسف لم أحصل على الترجيح».

وفي تصريح سابق لـ«الوطن»، انتقد محمد عبد العال مدرب جيانا فاروق، مؤكدًا أن كل من يعلم قواعد الكاراتيه يعلم ما حدث من قرارات غريبة في نهاية المباراة، كما وجه الشكر لكل من دعمها خلال مشوارها في الأوليمبياد: «الميدالية البرونزية ميدالية غالية على كل المصريين».