جيانا فاروق تلمح لاعتزال الكاراتيه بسبب الزواج: «الدنيا مش واضحة لسه»

قالت لاعبة الكارتيه جيانا فاروق، أول مصرية وعربية وإفريقية تحصل على برونزية الكاراتيه في تاريخ الألعاب الأوليمبية، بعد فوزها اليوم، ببرونزية أولمبياد طوكيو 2020، إنها ستتزوج فور العودة من اليابان، ملمحة إلى أنها قد تنهي مشوارها مع اللعبة بسبب الزواج.

وأضافت جيانا فاروق، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد فايق مقدم برنامج «مصر تستطيع»، الذي يعرض عبر شاشة «DMC»: «أجلت خطوة الزواج كثيرًا، زوجي يحضر شهادة الدكتوراه في الخارج، وسأسافر معه، وقد أستمر في اللعب».

وسألها الإعلامي أحمد فايق، عما إذا كانت ستستمر في اللعب بعد الزواج، مستطردًا: «الجواز مش هيوقفك؟»، لترد: «هسافر معاه برة، وممكن ألاقي فرصة أكمل لعب، الدنيا مش واضحة قدامي، لكن لن ألعب باسم أي دولة إلا مصر.. هذا أمر مرفوض تماما بالنسبة لي».

وأكدت أنها تخرجت في الكلية منذ 3 سنوات، وكان الجمع بين الدراسة والتدريب أمر صعب للغاية، بخاصة أنها كانت تدرس في كلية الصيدلة التي تتميز بالجانب العملي: «اتطحنت».