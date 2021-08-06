الأردن يعلن العثور على ديار لوط المذكورة بالقرآن: «عاليها سافلها» (صور)

كشفت وكالة «بترا» الأردنية الرسمية أن خبراء أردنيين اكتشفوا ديار النبي لوط المذكورة في القرآن الكريم بشكل كامل في منطقة الأغوار الجنوبية في جنوب المملكة، واسمها مدينة «سدوم» لكنها معروفة إسلامياً بمدينة «قوم لوط» النبي الذي سكن فيها قبل أكثر من 3500 عام.

وكان البروفيسور الأمريكي ستيفن كولينز Steven Collins، وهو من «جامعة ترينتي ساوث ويسترن» بولاية نيو مكسيكو أكد أن هذه المدينة «لم تتعرض لهدم بكاملها» حينما عاقبها الله وبقي منها آثار.

شرح العالم الأمريكي في تصريحات سابقة لقناة العربية، أن ما تم العثور عليه هو مدينة لها قسمين، علوي وسفلي وكأن كوكب ارتطم بها وجعل أسفلها أعلاها وهو يتفق مع رواية القرآن.

وأعلن رئيس جمعية أدلاء السياح الأردنية محمد حماد، في بيان نشرته الوكالة، عن الاكتشافات العلمية وخاصة اكتشاف ديار النبي لوط في الأغوار الجنوبية والذي يعتبر من أبرز الاكتشافات في المئوية الثانية للدولة الأردنية.

وقدم مقرر اللجنة العلمية لفريق البحث العلمي الأردني المشارك، الدكتور محمد وهيب من الجامعة الهاشمية، الأدلة والبراهين العلمية المادية على اكتشاف ديار لوط، ومنها الأدلة الفلكية، والجيولوجية، والجغرافية، ونتائج التنقيبات الأثرية، والمسوحات الميدانية، والطرق التجارية المرتبطة بالمنطقة مثل طريق البخور الدولي، وطريق الإيلاف القرشي، والألواح الكتابية المكتشفة في بابل، وألواح إيبلا، والألواح الأكادية، والطرق الرومانية اللاحقة، والإعجاز القرآني.

وقال، إن المملكة أمام اكتشاف عالمي ساهمت به السواعد الأردنية والكفاءات المحلية بشكل واسع، مشيراً إلى أن فريق البحث الأردني أصدر عدة كتب احتفاءً بإعلان الاكتشاف ومنها كتاب بعنوان «اكتشاف ديار النبي لوط في الأغوار الجنوبية 2019» وكتاب مختصر بعنوان «اكتشاف ديار النبي لوط 2021» بالإضافة إلى عدد من المقالات العلمية المنشورة في مجلات علمية دولية أوروبية متخصصة.

وأشار الباحث وأستاذ علم الجغرافيا الدكتور عواد النواصرة، إلى الجهود الميدانية التي قام بها فريق العمل، والإصدارات العلمية، والكتب التي ألفها بهذا المجال والتي سهلت من عملية اكتشاف ديار النبي لوط على مر العقود الماضية مثل كتاب سدوم وعامورا وكتاب جغرافية البحر الميت.

وأكد الدكتور محمد الهويمل أستاذ التراث والأدب والتاريخ وعضو الفريق البحثي، إن الجهود الجماعية أثمرت في الكشف عن ديار النبي لوط، لافتا إلى أن فريق الدراسة انتهى حاليا من تنفيذ دراسة توثيق التراث الشفوي في منطقة الدراسة بحيث اكتملت فصول الاكتشاف لديار النبي لوط، باعتبار أن التراث غير الملموس من التقاليد المتوارثة والمتعارف عليها في المنطقة منذ تلك الحادثة التي دمرت تلك القرى والمدن.